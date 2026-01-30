Catherine O'Hara Catherine O'Hara y la hija de Juan Soler con la misma enfermedad: este es el raro padecimiento que las une Catherine O'Hara, famosa por su participación en ‘Home Alone’ y ‘Beetlejuice, y Mía, una de las hijas de Juan Soler, fueron diagnosticadas con una condición poco común que, a menudo, es asintomática.



Video Muere Catherine O’Hara: la actriz de ‘Home Alone’ habría sido llevada al hospital en estado “grave”

Catherine O’Hara murió el viernes 30 de enero a los 71 años. Aunque la causa de muerte de la actriz de ‘Home Alone’ y ‘Beetlejuice’ no ha sido revelada, su agencia de representación, Creative Artists Agency, señaló que había perdido la vida “después de una breve enfermedad”.

¿Qué enfermedad tenía Catherine O'Hara?

Catherine O’Hara padecía situs inversus, según declaró ella misma en 2021 durante una entrevista con sus compañeros de 'The Studio'.

“Mi corazón está en el lado derecho y todos mis órganos están invertidos”, dijo. “Soy un bicho raro”, agregó entre risas.

De acuerdo con la actriz, fue durante “unas pruebas de referencia” que fue diagnosticada con situs inversus. Sin embargo, no dio más detalles.

“Nos llamó a su oficina y nos dijo: ‘¡Son los primeros que conozco!’. Está bien, ni siquiera sé el nombre, porque no quiero saberlo’. Es algo como 'cardia inversa' y 'dexteria' y algo 'inversa'. La gente pensará que soy una ignorante por no saberlo, pero en cierto modo no quiero saberlo porque no lo sabía antes de eso”, insistió.

Tras la muerte de Catherine O'Hara, Page Six reportó que el hígado de la actriz "apareció a la izquierda y su corazón a la derecha”.

Hija de Juan Soler padece situs inversus

Una variante de esta enfermedad le fue diagnosticada a Mía, la hija mayor de Juan Soler y Maki Moguilevsky.

En mayo, de 2020, la villana de las telenovelas reveló en 'Ventaneando' que su hija mayor nació con situs inversus totalis, condición que la hacía vulnerable en tiempos de la pandemia de Covid-19.

"Tiene todos los órganos al revés", contó en el show. “Sí le trae ciertas complicaciones respiratorias por eso estoy como un poquito más precavida con todo el tema del covid y todo eso”.

¿Qué es situs inversus?

De acuerdo con Cleveland Clinic, el situs inversus “se produce cuando los órganos del pecho y el abdomen se desarrollan en una posición invertida respecto a su anatomía normal”, es decir, a manera de espejo. Por ejemplo, el corazón está a la derecha y no a la izquierda. El hígado a la izquierda y no a la derecha.

Mientras que situs inversus totalis se refiere a una “inversión completa” de los órganos.