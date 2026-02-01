Muertes de famosos Muere el actor mexicano Gerardo Taracena de 'Apocalypto' y 'La reina del sur' a los 55 años Gerardo Taracena, reconocido actor mexicano con destacadas participaciones en cintas de Hollywood y exitosas series de habla hispana, falleció este sábado 31 de enero.



Video ¿Qué pasó con los actores de 'Apocalypto'? Algunos siguen triunfando en el cine

El actor mexicano Gerardo Taracena, reconocido por sus papeles en cintas hollywoodenses como 'Apocalypto' y 'Man on fire' y series de habla hispana como 'La reina del sur' falleció este sábado 31 de enero.

La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores (ANDA) a través de redes sociales.

"La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente la partida de nuestro compañero Gerardo Taracena. Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, amigos y a la comunidad artística", reportó la institución.

La ANDA confirmó así la muerte del actor Gerardo Taracena. Imagen ANDA/X

¿De qué murió el actor Gerardo Taracena?

Al momento de confirmarse el deceso del artista no se reveló de manera inmediata la causa.

La noticia parece haber tomado por sorpresa a muchos miembros de la comunidad artística en México con reacciones en redes sociales por parte de celebridades como Marcus Ornellas, Alicia Machado, Alejandro Tommasi, Roberto Tello, entre otros.

Así reaccionaron algunos famosos y famosas tras enterarse de la muerte de Gerardo Taracena. Imagen ANDA/Instagram



De acuerdo con TVNotas, Taracena " no había dado indicios de padecer alguna enfermedad crónica".

¿Quién era Gerardo Taracena?

Nacido en la Ciudad de México y egresado del Centro Universitario de Teatro, su trabajo cobró relevancia en 2006 con su interpretación de Ojo de Lobo en 'Apocalypto', bajo la dirección de Mel Gibson.

A partir de entonces, su nombre comenzó a figurar en producciones internacionales de alto perfil como 'The mexican', al lado de Brad Pitt, y en la comedia mexicana 'Salvando al soldado Pérez'.

Gerardo Taracena había hecho una carrera en Hollywood en importantes producciones como 'Apocalypto'. Imagen Gerardo Taracena/Instagram



El actor, de 55 años, también participó en series televisivas como 40 y 20 y El Pantera, que puedes ver aquí en ViX.

También actuó en 'Capadocia', 'El señor de los cielos', 'La reina del sur' y 'Las Aparicio', entre otras.

En 2025 participó en la serie 'Celda 211' y uno de sus últimos trabajos fue la serie 'Cometierra', estrenada en octubre de 2025 donde actuó junto a Lilith Curiel y Arcelia Ramírez.

En 2007, obtuvo el Ariel a Mejor Coactuación Masculina por la película 'El Violín', de Francisco Vargas. Taracena también incursionó en la música y fundó el grupo Los Jilgueros de Rosarito, con el que grabó distintos temas, siendo 'Es mi manera' uno de los más conocidos.

Instituciones como la Filmoteca de la UNAM, el Centro Cultural Helénico y el Festival Internacional de Cine de Los Cabos, así como colegas como Verónica Jaspeado y José María Yazpik, han manifestado sus condolencias.