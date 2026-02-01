Snoop Dogg

Hija de Snoop Dogg confirma muerte de su bebé de 10 meses: esto pasó con la nieta del rapero

La familia de Snoop Dogg enfrenta un duelo profundo tras la muerte de Codi Dreaux, hija de Cori Broadus. La joven madre, de 26 años, comunicó la noticia sobre la nieta del rapero con un desgarrador mensaje.

Univision picture
Por:Univision
Video Hija de Snoop Dogg sufrió un derrame cerebral con solo 24 años: padece lupus desde que era niña

La familia de Snoop Dogg atraviesa un profundo luto. Su hija Cori Broadus anunció el fallecimiento de su bebé Codi Dreaux.

Con 26 años, Cori compartió la devastadora noticia este sábado 31 de enero, a través de sus historias de Instagram.

Muere nieta de Snoop Dogg

La hija del rapero compartió una imagen en blanco y negro en donde se le ve sonriendo mientras sostiene a su ahora fallecida hija.

Sobre la fotografía, escribió: "El lunes perdí al amor de mi vida. Mi Codi", escribió acompañando el mensaje con un emoticono de ala de ángel.

Cori, la hija de 26 años de Snoop Dogg, compartió la trágica noticia en una publicación en sus historias de Instagram el sábado 31 de enero.
Imagen Cori Broadus/Instagram


Wayne Deuce, prometido de Cori, también se manifestó en redes con una serie de fotografías. Junto a una de ellas, expresó: " He estado muy triste desde que me dejaste, Codi Dreaux. Pero sé que estás en paz. Papá siempre te querrá".

Cori, la hija menor y única de Snoop, reveló en febrero de 2025 que Codi nació tres meses antes de lo previsto.

Wayne Deuce, prometido de la hija de Snoop Dogg, también se despidió de manera desgarradora de su bebé de solo 10 meses.
Imagen Wayne Deuce/Instagram


"La princesa llegó a los seis meses", escribió en el anuncio, acompañado por una imagen en blanco y negro del pie de la bebé.

Entonces confesó: " He llorado sin parar, he comparado mi situación con la de otras personas, culpándome por no haber podido darle todo lo que necesitaba. Pero, pase lo que pase, Dios siempre me muestra que soy su hija".

Ese mismo día, mediante Instagram, Cori explicó que el nacimiento ocurrió por cesárea tras ser informada de que estaba desarrollando el síndrome HELLP —hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y plaquetas bajas—.

Codi permaneció 10 meses en la unidad de cuidados intensivos neonatales, hasta que, a inicios de enero, pudo finalmente llevarla a casa.

