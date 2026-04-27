Muertes Muere exparticipante de ‘The Voice’ en trágico accidente: tenía 24 años El fallecimiento de Dylan Carter fue confirmada por el alcalde de Moncks Corner, Carolina del Sur, en redes sociales.

Video Muere exreina de belleza, a los 27 años: su suegra es la principal sospechosa

Dylan Carter, exparticipante de ‘The Voice’, murió a los 24 años el pasado sábado 25 de abril, en un trágico accidente en el condado de Colleton, Carolina del Sur.

La noticia fue confirmada por Thomas Hamilton Jr., alcalde de Moncks Corner, a través de un mensaje de Facebook.

PUBLICIDAD

“Nuestra familia está desconsolada al enterarse del fallecimiento de Dylan Carter en un accidente automovilístico. Como cantante talentoso, solía deleitar a nuestra comunidad con sus actuaciones en eventos municipales”, escribió Hamilton el 26 de abril.

“Su amabilidad y encanto le granjearon un inmenso respeto, y su ausencia se sentirá profundamente. A los seres queridos y conocidos de Dylan, les ofrecemos nuestras más sinceras condolencias en estos momentos difíciles. El municipio de Moncks Corner, su consejo y todo el personal les expresan su más sentido pésame. Para nuestra familia, él era mucho más que un artista; era nuestro amigo y estamos profundamente apenados”, puntualizó.

Así se confirmó la muerte de Dylan Carter. Imagen Thomas Hamilton Jr / Facebook

Lo que se sabe del trágico accidente

De acuerdo con TMZ, el accidente en el que perdió la vida Dylan Carter sucedió el 25 de abril poco después de las 11 de la noche.

El exparticipante de ‘The Voice’ conducía un sedán Telsa modelo 2026, con dirección sur por la Ruta 21 de Estados Unidos en Carolina de Sur, cuando se salió de la carretera, chocó contra un poste y una valla, y volcó.

Según reporta el mismo medio, Dylan Carter fue trasladado de emergencia al hospital. Sin embargo, falleció a causa de las heridas. Se reporta que el trágico accidente continúa bajo investigación.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer qué pudo haber provocado el accidente, quien tenía programada una presentación en la ciudad de Moncks Corner el lunes 27 de abril.

Dylan Carter tenía 24 años. Imagen Dylan Carter / Instagram

¿Quién era Dylan Carter?

Dylan Carter tenía 24 años y era originario de Carolina del Sur. El joven cantante saltó a la fama tras participar en la temporada 24 de ‘The Voice’, en 2023.

PUBLICIDAD

Su interpretación de ‘I Look to You’, de Whitney Houston, hizo que Reba McEntire, Niall Horan, Gwen Stefani y John Legend giraran su silla.