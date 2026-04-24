Muertes Muere modelo tras caer desde el piso 13 de un edificio: su novio fue arrestado, pero se quitó la vida El fallecimiento de Ana Luiza Mateus fue reportado por medios locales como CNN Brasil y g1. La joven de 29 años era candidata al certamen de belleza Miss Cosmo Brasil.

Video Modelo muere tras caer del piso 13: arrestan a su novio y es hallado sin vida horas después

Ana Luiza Mateus, candidata al certamen de belleza Miss Cosmo Brasil, murió a los 29 años tras caer 13 pisos de un edificio en la ciudad de Río de Janeiro.

La noticia fue reportada por medios locales como CNN Brasil, donde se informó que la joven fue hallada en el área de servicio de su edificio en Barra da Tijuca, el 22 de abril.

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Tras el incidente, las autoridades arrestaron a Endreo Lincoln Ferreira da Cunha, novio de la joven, bajo la sospecha de un presunto feminicidio. Tanto CNN Brasil como g1 informaron, citando a testigos, que Mateus y Cunha habían estado discutiendo desde el día anterior.

Sin embargo, los mismos medios reportaron que horas después del arresto del novio de Ana Luiza Mateur, él fue hallado muerto en una celda de la División de Homicidios de la Capital (DHC).

Según informó la policía civil, Cunha se habría suicidado en la celda por asfixia utilizando una prenda de vestir.

Luego de que se diera a conocer la muerte de Ana Luiza Mateus, Miss Cosmo Brasil publicó un mensaje en honor a la chica, a quien describieron como “una joven prometedora que estaba forjando su camino en el mundo de los concursos de belleza a través del trabajo duro y el talento”.

“Recibimos esta noticia con tristeza y consternación. Nos solidarizamos con su familia y amigos”, expresaron.

Así desmintieron a Ana Luiza Mateus. Imagen Miss Cosmo Brasil Oficial / Instagram



“A la luz de los detalles que rodean este incidente, el caso exige una reflexión urgente sobre la violencia contra las mujeres en Brasil. El feminicidio no debe tratarse simplemente como una estadística o un hecho rutinario. Es una realidad que debe afrontarse con seriedad, compromiso y acción colectiva”.

Ana Luiza Mateus, era modelo y psicóloga. A finales de 2026 iba a representar al estado de Bahía en el certamen de belleza Miss Cosmo Brasil.