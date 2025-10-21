Muertes de famosos

Muere periodista a los 23 años tras sufrir trágico accidente mientras viajaba rumbo a su trabajo

La colombiana Dayanna Trujillo murió tres días después de estar hospitalizada tras el fuerte accidente que sufrió cuando se dirigía a su trabajo.

Por:Ashbya Meré
Dayanna Patricia Trujillo Guayabo, conocida periodista colombiana, murió el 17 de octubre a los 23 años, luego de permanecer tres días en la Unidad de Cuidados Intensivos tras sufrir un grave accidente de tránsito en Ibagué, Colombia, cuando se dirigía a su trabajo.

Alrededor de las 5:45 de la mañana del 14 de octubre, la joven viajaba en motocicleta y se estrelló con un taxi en medio de la lluvia.

Dayanna recibió un fuerte golpe en la cabeza por el impacto, provocándole "trauma craneoencefálico severo y múltiples lesiones", reportó diario Pulzo.

Fue trasladada a emergencias y tras estar tres días en cuidados intensivos, la joven perdió la vida.

'El Irreverente', programa para el que trabajaba dio a conocer la noticia de su fallecimiento y resaltó el talento, carisma y valores que tenía.

"Dayanna fue una periodista comprometida, talentosa y llena de vocación. Se destacó por su manera única de narrar las noticias a través de videos, donde combinaba cercanía, claridad y sensibilidad para conectar con la gente. Su pasión por informar y su carisma natural la convirtieron en una de las voces más queridas de la reportería local", se lee en el mensaje publicado en Instagram.

El accidente

De acuerdo con información de 'El Nuevo Día', el conductor del taxi que se vio involucrado se orilló para limpiar el vidrio que estaba empañado por las lluvias y en ese instante sintió un "fuerte impacto en la parte trasera".

"El carro estaba orillado. Fue algo para mí muy difícil", declaró el conductor.

De acuerdo con el medio Semana, las autoridades de tránsito aún no establecen las causas del accidente y tampoco han responsabilizado a ninguna persona, pues las investigaciones continúan.

Dayanna Trujillo era periodista, tenía 23 años.
Dayanna Trujillo era periodista, tenía 23 años.
Imagen Dayanna Trujillo/Instagram

El funeral de Dayanna Trujillo

El 18 de octubre la joven fue despedida con una misa en la Catedral de Ibagué, donde familiares, amigos y colegas se reunieron para rendirle homenaje.

Sus seres queridos y compañeros le dedicaron emotivos mensajes que resaltaron su profesionalismo y el legado que deja en el periodismo local.

Dayanna Trujillo trabajaba como periodista y conductora en el medio digital 'El Irreverente', donde se destacó por su estilo cercano y su pasión por informar.

Sus colegas la describieron como "una periodista comprometida, talentosa y llena de vocación".

