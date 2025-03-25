Muertes de famosos

Muere inesperadamente la ‘Latin Marilyn Monroe’ tras recibir “inyecciones cosméticas”

El fallecimiento Cindyana Santangelo fue reportado por TMZ este martes 25 de marzo. Una llamada de emergencia habría alertado a las autoridades sobre la salud de la actriz.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Michelle Trachtenberg, de 'Gossip girl', enfrentó antes de morir a quienes decían que "parecía enferma"

Cindyana Santangelo, mejor conocida como la ‘Latin Marilyn Monroe’, murió a los 58 años.

La noticia de su fallecimiento fue reportada por el sitio de noticias TMZ, donde se ventiló que su deceso habría ocurrido tras recibir “inyecciones cosméticas” en su casa.

“Nos informan que los agentes del Sheriff del Condado de Los Ángeles fueron al hospital y descubrieron que Cindyana había recibido recientemente inyecciones cosméticas en su casa”, señalaron.

Imagen Cindyana Santangelo / Instagram

Según un aviso del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, las autoridades respondieron a una llamada médica de emergencia en Malibú, California, aproximadamente a las 7:15 p. m. del 24 de marzo.

Tras el arribo del servicio médico, Cindyana Santangelo fue trasladada de emergencia al hospital, donde fue declarada muerta.

Aunque hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre su deceso, las autoridades están a la espera de los resultados de la autopsia, ya que por el momento no hay evidencia de que las inyecciones cosméticas estén relacionadas con su fallecimiento.

¿Quién fue Cindyana Santangelo?

Cindyana Santangelo fue nombrada como la ‘Latin Marilyn Monroe’ en la revista ‘Spin’ por Perry Farrell, líder de la banda Jane’s Addiction.

En 1989, Santangelo participó en el video musical ‘Bust a Move’, de Young MC, y posteriormente interpretó el papel de ‘Sierra Madre’ en The Jiggly Room. A su trayectoria se suman proyectos como ‘Hollywood Homicide’, donde trabajo con Harrison Ford, 'Tequila Express', 'CSI: Miami' y 'American Tigers'.

Apenas el mes pasado, Cindyana Santangelo había celebrado el cumpleaños número 20 de su hijo Dante.

