Muertes Muere integrante y pieza clave de ‘El Chavo del 8’: así la despidieron La noticia fue confirmada en las redes sociales de Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’ este miércoles 25 de febrero.



Video ¿Con quién se iba a casar Florinda Meza antes de andar con ‘Chespirito’? Era otro integrante del show

Este miércoles 25 de febrero murió Carmen Ochoa Aranda, productora e integrante de ‘El Chavo del 8’, serie de comedia protagonizada por Roberto Gómez Bolaños 'Chespirito'.

La noticia fue confirmada en las redes sociales de Grupo Chespirito, donde se describió a Carmen Ochoa como pieza clave del show.

"Lamentamos profundamente la partida de Carmen Ochoa. Una profesional extraordinaria, pieza clave detrás de cámaras. Productora, directora y gran amiga. Gracias, Carmen, por tu talento, tu entrega y tu calidez. Tu huella queda para siempre en nuestra vecindad. Q.E.P.D", escribieron.

Así despidieron a Carmen Ochoa. Imagen Chespirito / Instagram



En la publicación no se reveló la causa de su fallecimiento ni se dieron más detalles al respecto.

Así la despidieron

Tras darse a conocer el fallecimiento de Carmen Ochoa, Édgar Vívar le dedicó unas palabras a la productora. Incluso, ilustró su mensaje con imágenes del que fue “su último desayuno”.

“Este fue nuestro último desayuno juntos; que el recuerdo de nuestras amenas pláticas no se diluya, te voy a extrañar, Carmelita. Tantos recuerdos cuando fuiste productora de Chespirito. Un abrazo a tus hijos”, sentenció.

El mensaje de despedida de Édgar Vivar. Imagen Édgar Vivar / X

Casi se convierte en la prima de ‘La Chilindrina’

En 2012, Carmen Ochoa reveló a Édgar Vivar que, cuando María Antonieta de las Nieves ‘La Chilindrina’ salió temporalmente de 'El Chavo del 8', estuvo a punto de dar vida a ‘Malicha’, sobrina de ‘Don Ramón’.

“Roberto quería que yo entrara como la prima de ‘La Chilindrina’ porque además, usaba yo lentes y la estatura es la misma, soy como dos centímetros más alta que María Antonia, pero lo que realmente pasó es que yo decía ‘¿cómo yo voy a actuar?, yo estoy mejor detrás de cámaras’”, le dijo en una transmisión al actor.

Roberto Gómez Bolaños y Carmen Ochoa. Imagen Roberto Gómez Bolaños / Instagram

¿Quién era Carmen Ochoa?

Carmen Ochoa trabajó desde 1973 hasta 1985 con Roberto Gómez Bolaños. Sus inicios en la televisión fueron como asistente de producción y, posteriormente, fue ascendida como productora asociada de ‘Chespirito’.