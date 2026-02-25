Muertes

Muere integrante y pieza clave de ‘El Chavo del 8’: así la despidieron

La noticia fue confirmada en las redes sociales de Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’ este miércoles 25 de febrero.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
add
Síguenos en Google
Video ¿Con quién se iba a casar Florinda Meza antes de andar con ‘Chespirito’? Era otro integrante del show

Este miércoles 25 de febrero murió Carmen Ochoa Aranda, productora e integrante de ‘El Chavo del 8’, serie de comedia protagonizada por Roberto Gómez Bolaños 'Chespirito'.

La noticia fue confirmada en las redes sociales de Grupo Chespirito, donde se describió a Carmen Ochoa como pieza clave del show.

PUBLICIDAD

"Lamentamos profundamente la partida de Carmen Ochoa. Una profesional extraordinaria, pieza clave detrás de cámaras. Productora, directora y gran amiga. Gracias, Carmen, por tu talento, tu entrega y tu calidez. Tu huella queda para siempre en nuestra vecindad. Q.E.P.D", escribieron.

Así despidieron a Carmen Ochoa.
Así despidieron a Carmen Ochoa.
Imagen Chespirito / Instagram


En la publicación no se reveló la causa de su fallecimiento ni se dieron más detalles al respecto.

Más sobre Muertes

El “extraño” accidente con caballos donde muere hija de 3 años de famosa ‘influencer’: detalles
0:53

El “extraño” accidente con caballos donde muere hija de 3 años de famosa ‘influencer’: detalles

Univision Famosos
Muere Héctor Zamorano, de La Academia: sale a la luz su último mensaje
1 mins

Muere Héctor Zamorano, de La Academia: sale a la luz su último mensaje

Univision Famosos
Detalles del último adiós a Héctor Zamorano: exparticipante de ‘La Academia’ al que lo “venció” enfermedad
1 mins

Detalles del último adiós a Héctor Zamorano: exparticipante de ‘La Academia’ al que lo “venció” enfermedad

Univision Famosos
¿De qué murió Héctor Zamorano, de La Academia?: lo que se sabe de su causa de muerte
1 mins

¿De qué murió Héctor Zamorano, de La Academia?: lo que se sabe de su causa de muerte

Univision Famosos
Muere Héctor Zamorano, exparticipante de la primera generación de ‘La Academia’, a los 47 años
2 mins

Muere Héctor Zamorano, exparticipante de la primera generación de ‘La Academia’, a los 47 años

Univision Famosos
Hija de Robert Carradine rompe el silencio tras la inesperada muerte del actor
3 mins

Hija de Robert Carradine rompe el silencio tras la inesperada muerte del actor

Univision Famosos
Muere Robert Carradine, actor de ‘Lizzie McGuire’: su familia revela su causa de muerte
2 mins

Muere Robert Carradine, actor de ‘Lizzie McGuire’: su familia revela su causa de muerte

Univision Famosos
Eugenia Cauduro rompe el silencio y reaparece triste tras muerte de su madre
0:52

Eugenia Cauduro rompe el silencio y reaparece triste tras muerte de su madre

Univision Famosos
Muere rapero Luci4 a los 23 años: sus abuelos “sospechan” sobre la causa de su fallecimiento
2 mins

Muere rapero Luci4 a los 23 años: sus abuelos “sospechan” sobre la causa de su fallecimiento

Univision Famosos
Exparticipante de ‘American Idol’ es acusado de quitarle la vida a su esposa: lo que se sabe
2 mins

Exparticipante de ‘American Idol’ es acusado de quitarle la vida a su esposa: lo que se sabe

Univision Famosos

Así la despidieron

Tras darse a conocer el fallecimiento de Carmen Ochoa, Édgar Vívar le dedicó unas palabras a la productora. Incluso, ilustró su mensaje con imágenes del que fue “su último desayuno”.

“Este fue nuestro último desayuno juntos; que el recuerdo de nuestras amenas pláticas no se diluya, te voy a extrañar, Carmelita. Tantos recuerdos cuando fuiste productora de Chespirito. Un abrazo a tus hijos”, sentenció.

El mensaje de despedida de Édgar Vivar.
El mensaje de despedida de Édgar Vivar.
Imagen Édgar Vivar / X

Casi se convierte en la prima de ‘La Chilindrina’

En 2012, Carmen Ochoa reveló a Édgar Vivar que, cuando María Antonieta de las Nieves ‘La Chilindrina’ salió temporalmente de 'El Chavo del 8', estuvo a punto de dar vida a ‘Malicha’, sobrina de ‘Don Ramón’.

“Roberto quería que yo entrara como la prima de ‘La Chilindrina’ porque además, usaba yo lentes y la estatura es la misma, soy como dos centímetros más alta que María Antonia, pero lo que realmente pasó es que yo decía ‘¿cómo yo voy a actuar?, yo estoy mejor detrás de cámaras’”, le dijo en una transmisión al actor.

Roberto Gómez Bolaños y Carmen Ochoa.
Roberto Gómez Bolaños y Carmen Ochoa.
Imagen Roberto Gómez Bolaños / Instagram

¿Quién era Carmen Ochoa?

Carmen Ochoa trabajó desde 1973 hasta 1985 con Roberto Gómez Bolaños. Sus inicios en la televisión fueron como asistente de producción y, posteriormente, fue ascendida como productora asociada de ‘Chespirito’.

Además, se encargó de la dirección de cámaras y de los sketches como ‘El Doctor Chapatín’, ‘Los Caquitos’, Los Chifladitos y ‘El Gordo y El Flaco’.

Relacionados:
MuertesFamososPLN 26Roberto Gómez BolañosEl Chavo del 8

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
Premio Lo Nuestro 2026
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX