Integrante de ‘El Chavo del 8’ que murió estuvo a punto de interpretar a la sobrina de ‘Don Ramón’

Este miércoles 25 de febrero se anunció la muerte de Carmen Ochoa Aranda, integrante y pieza clave de ‘El Chavo del 8’, serie de comedia protagonizada por Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’.

"Lamentamos profundamente la partida de Carmen Ochoa. Una profesional extraordinaria, pieza clave detrás de cámaras. Productora, directora y gran amiga. Gracias, Carmen, por tu talento, tu entrega y tu calidez. Tu huella queda para siempre en nuestra vecindad. Q.E.P.D", escribieron en las redes de Grupo Chespirito.

Murió Carmen Ochoa. Imagen Chespirito / Instagram

Carmen estuvo a punto de ser ‘Malicha’

Luego de que su deceso fuera reportado, cobró fuerza la anécdota que Carmen Ochoa narró a Édgar Vivar en diciembre de 2012 durante una transmisión por Twitcam.

Según la productora, ‘Chespirito’ la invitó a sumarse al elenco de ‘El Chavo del 8’ tras la salida temporal de María Antonieta de las Nieves, quien entonces interpretaba a ‘La Chilindrina’. Su personaje sería ‘Malicha’, la sobrina de ‘Don Ramón’.

“Roberto quería que yo entrara como la prima de ‘La Chilindrina’”, confesó a Édgar Vivar.

“Porque además, usaba yo lentes y la estatura es la misma. Soy como dos centímetros más alta que María Antonia, pero lo que realmente pasó es que yo decía ‘¿cómo yo voy a actuar?, yo estoy mejor detrás de cámaras’”, sentenció sin dar más detalles.

La negativa de Carmen Ochoa le dio oportunidad a María Luisa Alcalá de sumarse al elenco de ‘El Chavo del 8’.

María Luisa Alcalá dio vida a 'Malicha'. La ahijada de 'Don Ramón' que vivía en el departamento 44. Imagen Televisa