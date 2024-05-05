Muere icónico actor de las películas 'Titanic' y 'The Lord of the Rings'

Video La polémica película del Titanic protagonizada por una sobreviviente real a un mes de la tragedia

El actor británico Bernard Hill, conocido por sus papeles en las películas 'Titanic' y 'The Lord of the Rings', falleció este domingo 5 de mayo a los 79 años, según informó su representante, Lou Coulson, a la cadena británica BBC.

Lo que se sabe sobre la muerte de Bernard Hill, actor de ‘Titanic’

PUBLICIDAD

Bernard Hill interpretó al capitán Edward Smith en el filme sobre la tragedia del transatlántico ganadora del Óscar en 1997 y también al rey Théoden en la trilogía de 'The Lord of the Rings'.

No se revelaron de manera inmediata las causas del deceso.

La actriz Barbara Dickson, que protagonizó con él un musical basado en los Beatles, estuvo entre quienes le rindieron homenaje este domingo y lo describió como un "actor maravilloso" en la red social X.

"Con gran tristeza conozco la muerte de Bernard Hill", dijo, "un actor realmente maravilloso. Fue un privilegio haberme cruzado con él".

Bernard Hill interpretó al capitán Edward Smith en la película 'Titanic' de 1997. Imagen Getty Images



La directora de BBC Drama, Lindsay Salt, dijo que Hill " abrió un camino en la pantalla y su duradera carrera llena de papeles icónicos y notables es un testimonio de su increíble talento".

"Desde 'Boys from the Blackstuff' hasta 'Wolf Hall', y muchos más, nos sentimos realmente honrados de haber trabajado con Bernard en la BBC. Nuestros pensamientos están con sus seres queridos en este momento triste", agregó.

El legado de Bernard Hill

Ha sido el único actor que ha aparecido en dos películas que ganaron once Óscar de la Academia de Hollywood cada una, en 'The Lord of the Rings: The Return of the King' y 'Titanic'.

Entre otras actuaciones, destaca la de Yosser Hughes, un personaje cuya vida se desmorona en el programa 'Boys from the Blackstuff' de los pasados años 80.

Bernard Hill junto a los actores Sean Astin, Billy Boyd y Elijah Wood de la película 'The Lord of the Rings'. Imagen Getty Images



Nacido en la localidad de Blackley, al norte de Inglaterra, el 17 de diciembre de 1944, el actor creció en el entorno de una familia católica de mineros y desde edad temprana se inclinó por el arte dramático, lo que le llevó a estudiar en la Escuela Politécnica de Drama de Manchester. Estaba casado con la actriz Marianna Hill.

PUBLICIDAD

También dio vida al sargento Putnam en el filme 'Gandhi', de 1982, dirigido por el cineasta Richard Attenborough, mientras que hizo papeles pequeños en varios programas dramáticos en la televisión británica, como en 'I, Claudius' (1976), como el personaje de Gratus.

Entre otros trabajos, se puso en la piel de Thomas Howard, tercer duque de Norfolk, en la adaptación de la BBC en seis partes de las novelas de la escritora Hilary Mantel 'Wolf Hall'.