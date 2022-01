¿Reunión por el aniversario de 'The Lord of the Rings'? Uno de los actores habló al respecto

'The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring' se estrenó el 19 de diciembre del 2001 y fue el inicio de una exitosa trilogía basada en las novelas de J.R.R. Tolking, las cuales ganaron en total 17 premios Oscar, incluyendo las categorías Mejor Película y Mejor Director. Después de eso, el director Peter Jackson volvió con una nueva trilogía basada en 'The Hobbit'.

Ahora, Amazon Prime tiene todo listo para estrenar una serie basada en otra era de la Tierra Media, la cual verá la luz en septiembre del 2022.

Si bien 'The Lord of the Rings' es una de las franquicias más influyentes en la historia del cine, el aniversario número 20 de su primera películano dio lugar a una reunión de su elenco ni ningún tipo de celebración, tal y como ocurrió con 'Harry Potter'.

Al respecto, uno de los protagonistas aclaró el panorama y confirmó que la esperada reunión no se ha dado por un factor externo y no por falta de interés de Warner Bros o del elenco.

¿Habrá una reunión de 'The Lord of the Rings'?

En una entrevista a 'Looper' en septiembre del 2021, Elijah Wood, quien interpretó a Frodo Bolsón, comentó que no está seguro si habrá una reunión del elenco de 'The Lord of the Rings', por lo menos en el futuro inmediato.

Mencionó que por la situación de salud mundial es prácticamente imposible para los actores viajar a Nueva Zelanda, país en donde se filmaron las películas.

No obstante, el actor tiene fe en que el elenco se reúna en algún momento, ya que hay otros dos aniversarios importantes por venir.

“Se habla mucho de una reunión del 20º aniversario, pero no sé si está bien organizada. También es difícil debido al covid. No sé si podríamos llegar a Nueva Zelanda”

“De hecho, estoy casi seguro de que no podríamos llegar a Nueva Zelanda a menos que hubiera algunos permisos importantes y alguna forma de entrar allí, lo cual supongo que es posible, porque ese país está cerrado… Es un momento difícil”

“Este año en particular es un poco difícil por una variedad de razones, lo cual es una pena, ya que hablamos de querer hacer algo. Supongo que el único beneficio es que tenemos al menos dos vigésimos aniversarios más para celebrar, así que eso es bueno. Al menos tenemos eso”



Elijah Wood aseguró que “definitivamente habrá una reunión”, debido a que él y sus compañeros quieren celebrar juntos, pero quieren hacerlo de una forma que funcione para todos.

La reunión no oficial de 'The Lord of the Rings'

Aunque hasta el momento no ha habido un evento especial por el aniversario de 'The Lord of the Rings', gran parte del elenco de la trilogía sí tuvo su reunión.

El 16 de diciembre del 2021, en 'Late Show de Stephen Colbert' el presentador del programa comenzó a cantar al ritmo del rap una canción llamada 'Trilly Number One'.

Poco después se le unieron las estrellas Elijah Wood (Frodo), Sean Astin (Sam), Billy Boyd (Pippin), Dominic Monaghan (Merry), Hugo Weaving (Elrond), Andy Serkis (Gollum), Orlando Bloom (Legolas) y Viggo Mortensen (Aragorn), todos ellos ataviados con gafas de sol, chamarras acolchadas y gruesos collares de cadena.

Dominic Monaghan tiene su mente fuera de 'The Lord of the Rings'

Por su parte, en una entrevista para 'GameSpot', Dominic Monaghan aceptó que no piensa mucho en las películas de 'The Lord of the Rings', a pesar del impacto que tuvieron en su carrera.

"No pienso mucho en eso. No sé qué tan saludable es para mí pensar en eso o pensar tanto en eso"

"Obviamente, cuando estaba trabajando en el proyecto, me encantaba y esa experiencia dictó gran parte de mi vida. Pero no he visto 'The Lord of the Rings' en probablemente 15 años o más"

"Creo que, en muchos sentidos, es una película para todos los demás. No es una película para mí. Estuve en ella. Tuve la experiencia. Me encantó. Y ahora el público puede darle su propia vida", comentó el también actor de 'Star Wars'