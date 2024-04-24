'Titanic': los miembros de la película fueron drogados durante la filmación, ¿quién lo hizo?

Video La polémica película del Titanic protagonizada por una sobreviviente real a un mes de la tragedia

‘Titanic’ está rodeada de anécdotas que fácilmente podrían dar pie a una historia por sí mismas. Una de estas historias involucra una sopa adulterada con drogas, una visita masiva al hospital, a la policía y un misterio que casi 30 años después no se ha podido resolver.

‘Titanic’: el elenco y equipo de producción fue drogado en el set

En agosto de 1996, parte del elenco y equipo de producción de la película se encontraba en Halifax, Nueva Escocia, donde se grabaron las escenas de ‘Titanic’, en las que aparece Bill Paxton como líder de una expedición que descubre el collar de Rose.

Una noche del rodaje, el equipo cenó sopa de almejas. Todo parecía ir como de costumbre, hasta que algunos de los miembros de la producción empezaron a tener un comportamiento extraño.

Según se ha relatado en diversas ocasiones, James Cameron, el director de ‘Titanic’ empezó a correr gritando: “¡Hay algo en mí! ¡Sácalo!”.

James Cameron en el set de 'Titanic'.



Bill Paxton, quien interpretó al buscador de tesoros Brock Lovett, a quien vemos al inicio de la película, relató que, 15 minutos después de tomar la sopa, “todo el equipo estaba por ahí dando vueltas. Algunos reían, otros lloraban, otros vomitaban”.

¿Qué había pasado? La sopa que se sirvió como parte del servicio de catering estaba adulterada con la droga PCP, también conocida como polvo de ángel.

La intoxicación afectó a 80 personas que trabajaban esa noche en el set, desde el director, el actor Bill Paxton, decoradores y otros miembros en general de la producción.

James Cameron y Bill Paxton (derecha) fueron los drogados en el set de 'Titanic'.



Para suerte de Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, ese día no habían grabado escenas, así que no estaban presentes y se libraron de comer la sopa adulterada.

Muchos de los afectados terminaron en el Hospital General de Dartmouth, donde, según han contado varias personas, formaron una fila de conga.

Los médicos encargados de atenderlos se dieron cuenta de que se trataba una intoxicación en masa y muy probablemente provocada por alguien más, por lo que llamaron a la policía de Halifax.

Kate Winslet y Leonardo DiCaprio en la película 'Titanic'.

El misterio de quién drogó al equipo de ‘Titanic’ podría resolverse próximamente

Desde la noche de los sucesos, las autoridades se involucraron en el caso.

Así fue como el 28 de agosto de 1996, la policía de Halifax emitió un comunicado confirmando lo que muchos ya sospechaban: el equipo de la película ‘Titanic’ había sido drogado. Alguien había adulterado la sopa de mariscos con fenciclidina, conocida popularmente como PCP o polvo de ángel. No obstante, el caso fue cerrado por falta de pruebas en 1999.

Recientemente, la comisionada de información y privacidad, Tricia Ralph, ordenó a la policía que divulgara toda la información que recabó sobre el incidente. Si la policía obedece, a mediados de mayo de 2024 se daría a conocer el reporte, que incluye una orden de registro y una lista de todas las personas que habían trabajado en el set ese día. Como consecuencia, se podría resolver, casi 30 años después del suceso, el misterio de quién drogó al equipo de ‘Titanic’.

Kate Winslet como Rose en 'Titanic'.

¿Cuántos años tenían Leonardo DiCaprio y Kate Winslet en ‘Titanic’?

Los actores principales de la historia eran bastante jóvenes durante la filmación de la película: ambos tenían 21 años, si bien Leonardo es un año mayor que Kate. ‘Titanic’ despegó las carreras de ambos.

'Titanic'



