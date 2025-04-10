Muertes de famosos

Muere bebé de 10 meses de reconocida ‘influencer’ debido a rara enfermedad de la piel

La creadora de contenido Hannah Campbell dio a conocer que su pequeña Elliana Rose perdió la “batalla” contra el padecimiento que la aquejaba.

Por:Dayana Alvino
La ‘influencer’ Hannah Campbell se encuentra de luto debido a la muerte de su bebé, de tan sólo 10 meses, Elliana Rose.

Ella dio a conocer que su pequeña falleció el lunes 7 de abril, esto por medio de un tiktok en el que recopiló momentos con ella.

“En memoria de Ellie. Anoche falleció en paz, envuelta en amor”, escribió encima del clip, “gracias a todos por apoyarla, y a nosotros”.

La creadora de contenido reveló que su “dulce” nena “perdió la batalla” contra la epidermólisis bullosa de unión (JEB, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con el National Cancer Institute, dicho padecimiento es un “trastorno hereditario raro por el que se forman ampollas en la piel y las mucosas de algunos órganos y cavidades del cuerpo”.

“No sé qué hacer conmigo hoy”, admitió Campbell en el mensaje con el que acompañó el video. “Tengo el corazón roto y estoy enojada”.

“Ningún niño debería tener que soportar lo que ella pasó. La EB nos la robó. Luchemos por una cura para que ninguna otra familia tenga que sentir esto”, sentenció.

Hannah Campbell anunció la muerte de su bebé.
Hannah Campbell anunció la muerte de su bebé.
Imagen Ellianas journey/TikTok

Bebé de Hannah Campbell estaba “cansada” antes de morir

Días antes de que Elliana Rose muriera, Hannah Campbell reveló que su “cuerpo” estaba “cansado” y la mostró recostada en una mecedora.

“No ha abierto los ojos, no ha comido y apenas puede llorar. La mantenemos cerca y la amamos con cada respiración”, explicó el 5 de abril.

“Por favor, llévenla en su corazón. Es posible que no podamos actualizar a menudo en este momento. Gracias por la comprensión y por quererla junto con nosotros”, agregó.

@ellianas_journey

Ellie is still with us, but her body is tired. She hasn’t opened her eyes, eaten, and can hardly cry. We’re holding her close and loving her through every breath. Please keep her in your heart. We may not be able to update often right now thank you for understanding, and for loving her with us #EBawareness #ourjourney #fyp #hospice #BUTTERFLYBABY #EpidermolysisBullosa #terminal #babytok

♬ Very Sad - Enchan

Previamente, a finales de marzo, Campbell subió a la red social una grabación en la que Elliana aparece bebiendo de su biberón mientras tiene los ojos cerrados.

“El cuerpo de Ellie se relentiza, y nosotros seguimos a su lado, dándole todo nuestro cariño”, afirmó al respecto.

@ellianas_journey

Holding our girl close 🦋 #EBawareness #ourjourney #fyp #hospice #BUTTERFLYBABY #EpidermolysisBullosa #skindisease #terminal

♬ original sound - WBsongs

Hannah Campbell proporcionó "cuidado constante" a su bebé

A lo largo de este tiempo, Hannah Campbell afirmó con sus seguidores que su atención a Elliana Rose implicó “cuidado constante a las heridas, suministros médicos especiales y equipos de adaptación para mantenerla cómoda y segura”.

Igualmente, ella contó que le daba tratamientos con nebulizador, le brindaba electrolitos, Tylenol ibuprofeno y Pedialyte con una jeringuilla, para poder darle importantes líquidos.

