Muere querida actriz de Soy Tu Dueña y Corazón Indomable

La actriz mexicana Aurora Clavel murió a los 88 años en la Ciudad de México, informó la Asociación Nacional de Actores la mañana de este lunes.

Se desconoce la causa de su fallecimiento.

La actriz Aurora Clavel murió a los 88 años. Imagen ANDI/Facebook

¿Quién era Aurora Clavel?

Aurora Clavel nació el 14 de agosto de 1936 en Pinotepa Nacional, Oaxaca. A lo largo de casi cinco décadas, dejó una marca imborrable en numerosas producciones tanto en México como en el extranjero.

La actriz participó en exitosas telenovelas, incluyendo ‘Los ricos también lloran’, ‘La fiera’, ‘Monte Calvario’, ‘El pecado de Oyuki’, ‘María Isabel’, ‘Abrázame muy fuerte’, ‘Alborada’, ‘Soy Tu Dueña’ y ‘Corazón Indomable’.

En la gran pantalla, su talento se apreció en producciones nacionales como ‘Tarahumara, La soldadera’, ‘¿Pedro Infante vive?’ y ‘Vagabunda’. Su participación trascendió fronteras con roles destacados en filmes estadounidenses como ‘The Wild Bunch’, ‘Pat Garrett & Billy the Kid’ y ‘The Mosquito Coast’.