Muertes Muere el actor Mario Cid, papá de Mara Escalante El fallecimiento del actor fue confirmado por la Asociación Nacional de Actores este lunes 12 de enero a través de un comunicado. El actor Mario Cid era padre de la actriz Mara Escalante, famosa por su personaje de ‘Doña Lucha’.

El actor Mario Cid, padre de Mara Escalante, murió a los 93 años. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores (ANDA) la tarde del 12 de enero a través de un comunicado.

“La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Mario Chávez García Cid, Mario Cid, Socio Honorario de nuestro Sindicato”, escribieron en Instagram.

La ANDA no reveló la causa de su fallecimiento. Sin embargo, en la misma publicación se enviaron condolencias sus familiares.

“Nuestras condolencias a sus familiares, amigos/as y compañeros/as. Descanse en paz”, agregaron.

Así se reportó la muerte de Mario Cid. Imagen ANDA / Instagram

¿Quién fue Mario Cid?

Mario Cid incursionó desde muy joven en el teatro y el cine en México. A su trayectoria como actor se suman proyectos como ‘El águila negra en la ley de los fuertes’, ‘El tigre de Santa Julia’, entre otros.

Además, incursionó como guionista y actor de doblaje, y participó en telenovelas como ‘El Carruaje’ y ‘Mujer… casos de la vida real’.

Su último trabajo en televisión fue en la serie de comedia ‘Muero por Marilú’, donde actuó junto a su hija Mara Escalante.

Así hablaba Mara Escalante de su padre. Imagen Mara Escalante / Instagram