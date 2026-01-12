Muertes

Muere el actor Mario Cid, papá de Mara Escalante

El fallecimiento del actor fue confirmado por la Asociación Nacional de Actores este lunes 12 de enero a través de un comunicado. El actor Mario Cid era padre de la actriz Mara Escalante, famosa por su personaje de ‘Doña Lucha’.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
add
Síguenos en Google
Video Muere famoso actor en acto que consideran heroico mientras paseaba a su perro

El actor Mario Cid, padre de Mara Escalante, murió a los 93 años. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores (ANDA) la tarde del 12 de enero a través de un comunicado.

“La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Mario Chávez García Cid, Mario Cid, Socio Honorario de nuestro Sindicato”, escribieron en Instagram.

PUBLICIDAD

La ANDA no reveló la causa de su fallecimiento. Sin embargo, en la misma publicación se enviaron condolencias sus familiares.

Más sobre Muertes

Hijos de Yeison Jiménez y Sonia Restrepo: tuvieron tres y una de ellas fue adoptada por el cantante como suya
3 mins

Hijos de Yeison Jiménez y Sonia Restrepo: tuvieron tres y una de ellas fue adoptada por el cantante como suya

Univision Famosos
Revelan identidades de las víctimas mortales que viajaban con Yeison Jiménez en el avión
2 mins

Revelan identidades de las víctimas mortales que viajaban con Yeison Jiménez en el avión

Univision Famosos
Esposa de Yeison Jiménez: él planeaba casarse con Sonia Restrepo, madre de sus hijos
2 mins

Esposa de Yeison Jiménez: él planeaba casarse con Sonia Restrepo, madre de sus hijos

Univision Famosos
Muere Yeison Jiménez en accidente aéreo en Colombia: lo que se sabe
2 mins

Muere Yeison Jiménez en accidente aéreo en Colombia: lo que se sabe

Univision Famosos
Esposa de integrante de Banda MS que murió rompe el silencio: se despide de él con promesa
3 mins

Esposa de integrante de Banda MS que murió rompe el silencio: se despide de él con promesa

Univision Famosos
Tommy Lee Jones es captado por primera vez tras la misteriosa muerte de su hija: luce “afectado” 
1:00

Tommy Lee Jones es captado por primera vez tras la misteriosa muerte de su hija: luce “afectado” 

Univision Famosos
Vocalista de Banda MS revela cómo halló sin vida a Gerson Leos: “Como dos veces se medio alivianó”
3 mins

Vocalista de Banda MS revela cómo halló sin vida a Gerson Leos: “Como dos veces se medio alivianó”

Univision Famosos
Tommy Lee Jones reaparece tras la misteriosa muerte de su hija: “Está desconsolado”
2 mins

Tommy Lee Jones reaparece tras la misteriosa muerte de su hija: “Está desconsolado”

Univision Famosos
'El Capi' Pérez aclara causa de muerte de su familiar tras estar desaparecida
3 mins

'El Capi' Pérez aclara causa de muerte de su familiar tras estar desaparecida

Univision Famosos
‘Influencer’ Fer Moreno envía cartita de su fallecido bebé a los Reyes Magos: murió a los 2 meses
2 mins

‘Influencer’ Fer Moreno envía cartita de su fallecido bebé a los Reyes Magos: murió a los 2 meses

Univision Famosos

“Nuestras condolencias a sus familiares, amigos/as y compañeros/as. Descanse en paz”, agregaron.

Así se reportó la muerte de Mario Cid.
Así se reportó la muerte de Mario Cid.
Imagen ANDA / Instagram

¿Quién fue Mario Cid?

Mario Cid incursionó desde muy joven en el teatro y el cine en México. A su trayectoria como actor se suman proyectos como ‘El águila negra en la ley de los fuertes’, ‘El tigre de Santa Julia’, entre otros.

Además, incursionó como guionista y actor de doblaje, y participó en telenovelas como ‘El Carruaje’ y ‘Mujer… casos de la vida real’.

Su último trabajo en televisión fue en la serie de comedia ‘Muero por Marilú’, donde actuó junto a su hija Mara Escalante.

Así hablaba Mara Escalante de su padre.
Así hablaba Mara Escalante de su padre.
Imagen Mara Escalante / Instagram


Hasta el momento, la intérprete de ‘Doña Lucha’, en ‘María de todos los ángeles’, no se ha pronunciado sobre el fallecimiento de su padre.

Relacionados:
MuertesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Casados con hijos
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX