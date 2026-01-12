Muertes de 'influencers' Muere ‘influencer’ a los 19 años: hace un año se convirtió en mamá pese a estar en cuidados paliativos La ‘influencer’ Isabel Veloso falleció un año después de convertirse en madre y tras una dura lucha contra el cáncer. La noticia fue confirmada por su esposo en redes.



La ‘influencer’ brasileña Isabel Veloso murió a los 19 años luego de una larga batalla contra el cáncer y tan solo un año después de convertirse en madre.

La noticia fue confirmada por su esposo, Lucas Borbas, a través de redes sociales, donde expresó en un mensaje que Isabel siempre viviría en el hijo que procrearon juntos.

“Hoy mi corazón habla en silencio, porque el dolor es demasiado grande para las palabras. Isabel se ha ido, y con ella va una parte de mí. Pero el amor... el amor no muere. Ella era luz en los días más oscuros, era coraje cuando todo decía que renunciara, era amor cuando la vida parecía injusta. Vivió duro, amó profundamente, luchó lo más humanamente posible - y más allá”, escribió el 10 de enero en Instagram.

Lucas Borbas no revelo detalles del fallecimiento de la brasileña. Sin embargo, dio gracias a la vida por la familia que lograron formar juntos en los últimos meses.

“Nada de lo que vivimos fue en vano. Nuestra historia era real, hermosa y verdadera. Construimos una familia, un amor que no depende del tiempo ni de la presencia física para existir. Ella vive en mí, ella vive en nuestro hijo, ella vive en cada persona que ha sido tocada por su fuerza. Duele respirar hoy. Duele existir hoy. Pero aun sufriendo, doy gracias a Dios por permitirme amar y ser amada por alguien como Isabel”, expresó.

“Descansa mi amor. Aquí te sigo, por nosotros, por ti, por todo lo que hemos sido y siempre seremos”, sentenció.

Su lucha contra el cáncer y un embarazo

En agosto de 2024, Isabel Veloso reveló que estaba embarazada en medio de un tratamiento de cuidados paliativos por cáncer.

La ‘influencer’ fue diagnosticada con Linfoma de Hodking, un tipo de cáncer que suele afectar los ganglios linfáticos, a los 15 años.

Desde su diagnóstico, la joven fue documentando su tratamiento en Instagram. Incluso, en 2024 reveló que las sesiones de quimioterapia habían dejado de surtir efecto por lo que había ingresado a un tratamiento de cuidados paliativos para afrontar los síntomas de su enfermedad.

Según contó Isabel, el cáncer que padecía se encontraba localizado en la región mediastínica, entre el corazón y los pulmones, lo que puede provocarle arritmias, dolores crónicos y disnea.

“Esta vez el cáncer lo hizo. Solo deseo que estos próximos y últimos 6 meses sean los más felices y sinceros de nuestros corazones”, mencionó aquella vez.

El 19 de agosto de ese mismo año, el médico de la joven declaró a ‘Gshow’ que la enfermedad estaba estabilizada, por lo que Isabel “no era una paciente terminal sino una paciente con cuidados paliativos”.

En febrero de 2025, tras el nacimiento de su bebé, la ‘influencer’ anunció se sometería a un nuevo tratamiento contra el cáncer, pues deseaba ver crecer a su hijo.

A mediados de octubre de ese mismo año, Isabel reveló que se sometería a un trasplante de médula ósea, del cual fue dada de alta a mediados de noviembre. Su esposo reportó complicaciones médicas el 24 de diciembre.

El nacimiento de su bebé

En medio de su lucha contra el cáncer, Isabel Veloso se convirtió en madre de un niño. Arthur nació el 29 de diciembre de 2025.

Tan solo días antes del fallecimiento de la ‘influencer’, su pequeño hijo celebró su primer año de vida.