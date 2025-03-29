Muere el cantante 'Beto' Terrazas de Montéz de Durango: pedían oraciones por él

El regional mexicano está de luto tras confirmarse la noticia de la muerte de Adalberto 'Beto' Terrazas, cantante del grupo Montéz de Durango.

El deceso fue confirmado por la agrupación a horas de la noche de este 28 de marzo a través de redes sociales.

PUBLICIDAD

Lo que se sabe sobre la muerte de ‘Beto’ Terrazas

En el comunicado que emitió el grupo recordaron al fallecido cantante y dijeron que " extrañaremos esos chistes que hasta nos hacías llorar de la risa, tu risa contagiosa que resonaba en nuestros corazones, y esos valiosos consejos, tanto profesionales como de vida, que compartías con generosidad".

" Compartir el escenario contigo fue un honor que atesoraremos para siempre, pero ser tu amigo fue un privilegio que nos llena de gratitud", agregaron los integrantes de la agrupación.

Montéz de Durango dio a conocer así en Instagram la muerte de su vocalista Adalberto 'Beto' Terrazas. Imagen Montéz de Durango/Instagram



" Te queremos profundamente, 'Betillo', y tu ausencia dejará un vacío inmenso en nuestras vidas", destacaron.

Sus compañeros lo describieron como un " verdadero guerrero, no solo en la vida, sino también en el vasto universo de la música".

En 2021, el cantante fue diagnosticado con cáncer de colon en fase 4 en el año 2021, según reportó El Siglo de Durango.

Pedían oraciones por ‘Beto’ Terrazas

El pasado 22 de marzo, el grupo pidió oraciones a sus fans a través de Instagram por la salud de 'Beto' Terrazas.

Ese día, Montéz de Durango dijo que el vocalista estaba "delicado de salud".