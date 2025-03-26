Famosos

Beto Terrazas de Montez de Durango está delicado de salud: piden oraciones

El grupo Montez de Durango informó que su vocalista, Beto Terrazas, enfrenta difíciles momentos. El cantante fue diagnosticado con cáncer en 2021.

Mariana Rosas
Beto Terrazas, integrante de Montez de Durango, lucha por recuperar su salud, informó la agrupación en redes sociales el pasado 22 de marzo.

“Familia, hoy queremos pedirles que nos unamos en oración por Beto Terrazas, quien se encuentra delicado de salud. Elevemos nuestras oraciones para la recuperación de nuestro gran amigo. Si puedes, dedica un momento hoy para rezar por él y, si quieres, deja tu oración en los comentarios para que más personas se unan”, se lee en el comunicado.

Beto Terrazas fue diagnosticado con cáncer

Terrazas, conocido también como el ‘Primo Beto’, fue diagnosticado con cáncer de colon en fase 4 en el año 2021, según reporta El siglo de Durango. Tan solo un año antes acababa de regresar a la agrupación, pues durante un tiempo estuvo distanciado del resto de los integrantes.

A su regreso a los escenarios vino con una serie de dolores que el Primo Beto hasta entonces desconocía. El grupo pausó sus presentaciones para acompañarlo en su tratamiento.

Los integrantes de Montez de Durango compartieron en junio del mismo año una publicación en Facebook para contarle a sus seguidores sobre esta situación y también le dedicaron a su compañero unas palabras de aliento:

“Aparte de ser una gran persona y un gran cantante, el Primo Beto es un guerrero. Sabemos que el Primo Beto está luchando fuerte y con las oraciones de todos nosotros y la ayuda de su tratamiento podemos estar con él de nuevo”.

Montez de Durango envió un mensaje de aliento a su vocalista, Beto Terrazas.
Montez de Durango envió un mensaje de aliento a su vocalista, Beto Terrazas.
Imagen Montez de Durango/Facebook

En el texto se mencionaron las dificultades que Terrazas había estado teniendo durante los conciertos.

"En nuestra presentación de Caldwell, ID el primo Beto no se rajó y se subió al escenario aun teniendo dolores fuertes en su cuerpo, aun no sabíamos que lo que sentía era Cancer".

Además de que se agregó a la publicación una foto de Beto con los ojos cerrados descansando en una cama de hospital. La familia de Beto lanzó una campaña de recaudación de fondos para poder pagar el tratamiento de Terrazas, y desde la página de los Montez se compartió el enlace para quien deseara cooperar.

