Muere famosa actriz peruana Thaina Fields en pleno Día de Reyes y a los 24 años: esto se sabe

La actriz Thaina Fields, de solo 24 años, murió este sábado 6 de enero, según confirmaron medios peruanos. En el pasado, la chica había hablado sobre sus trastornos de salud mental y había admitido haber sido víctima de un presunto abuso sexual.

Si usted o alguien que conoce tiene pensamientos suicidas, puede encontrar ayuda inmediata en inglés y español en la Línea Nacional de Prevención del Suicidio, llamando al 1-800-273-8255 o entrando a este sitio web.

Por:
Sergio Humberto Navarro .
Video Muere actriz peruana en pleno Día de Reyes y con solo 24 años: el último video de Thaina Fields

Medios peruanos como los diarios La República y El Popular confirmaron este fin de semana la muerte de la famosa actriz Thaina Fields, de 24 años.

La joven era considerada la actriz del cine para adultos "más conocida en el país", según esos medios y además se destacaba como una activa 'influencer' en redes sociales.

Lo que se sabe sobre la muerte de la actriz Thaina Fields

La creadora de contenido Alejandra Sweet, y amiga cercana de Thaina Fields, confirmó la lamentable noticia a La República.

"No puedo dar más detalles porque ando apenada por la noticia", dijo la 'influencer' sobre la muerte de su amiga, ocurrida este sábado 6 de enero.

Las causas del deceso no fueron esclarecidas de manera inmediata. Según People en Español, la chica "fue encontrada sin vida en su casa de Trujillo el Día de Reyes".

" No podemos creer esto, nos negamos a estar sin ti. Quisiéramos verte una vez más, mi 'Chinis'. Esperamos que alguien nos despierte de este mal sueño", se lee en el comunicado emitido por Milky Perú, una famosa productora peruana de cine para adultos para la que trabajó la joven actriz.

La productora Milky Perú confirmó la muerte de la actriz peruana Thaina Fields.
La productora Milky Perú confirmó la muerte de la actriz peruana Thaina Fields.
Imagen Thaina Fields/Instagram

"Gracias por permitirnos ser parte de tu vida. Te amamos", concluyeron en Instagram.

Según algunos medios peruanos, Thania Fields supuestamente se habría quitado la vida. En el pasado, ella había compartido cómo enfrentaba los trastornos de salud mental que tenía.

" Todos tenemos traumas. Yo sufro de distimia, de trastorno obsesivo compulsivo, tengo psicosis, yo tomo pastillas para eso, para dormir", dijo en declaraciones recuperadas por People en Español.

"La terapia y la medicación es la que me ha ayudado a estar bien", explicó hace tiempo.

La distimia o trastorno depresivo persistente es " un estado de ánimo depresivo que dura más de dos años, pero la persona posiblemente aún pueda realizar las tareas diarias, a diferencia de las personas con trastorno depresivo mayor", explican los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de los EEUU.

De acuerdo con el diario El Popular, Thaina Fields llegó a confesar que sufrió un presunto abuso sexual en el pasado.

" He sufrido acoso y abuso sexual después de haber creado contenido, hacer pornografía", dijo según el medio, que citó una entrevista que ella dio al canal Emojis TV.

"Al principio yo decía: 'Ok, no puedo demandar porque me están pagando'. Claro, me contrataban como dama de compañía, pero ya luego pensaban que por ser actriz porno podían hacer lo que querían", acusó.

¿Quién era Thaina Fields?

De acuerdo con datos de La República, el nombre real de la actriz era Abigail y era oriunda de Trujillo, Perú.

Su incursión en el cine para adultos lo hizo a través de la productora Milky Perú, competencia directa de Inka Productions.

En redes sociales le gustaba compartir contenidos en los que se le veía bailando.

Thaina Fields era considerada una de la actrices peruanas del cine para adultos "más conocida" de su país, según el diario La República.
Thaina Fields era considerada una de la actrices peruanas del cine para adultos "más conocida" de su país, según el diario La República.
Imagen Thaina Fields/Instagram


