Muertes de famosos

Muere Karina Duprez, de 'La Usurpadora': su hija rompe el silencio y dedica sentidas palabras

La también actriz Magda Karina Ancira recurrió a su cuenta de Instagram para compartir un mensaje en dedicatoria a su difunta madre, Karina Duprez, quien falleció este 22 de abril.

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Por:Dayana Alvino
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Magda Karina Ancira, hija de Karina Duprez, ha roto el silencio tras la muerte de su madre, la estrella y directora de telenovelas como ‘Rosa Salvaje’ y ‘La Usurpadora’.

La tarde de este 22 de abril, a horas de que trascendiera el deceso de la artista, la también actriz compartió un mensaje en su cuenta de Instagram.

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“Mamá… qué difícil despedirte y saber que ya no estás presente. Sé que estás con nosotros de alma y que hoy el cielo gana una luz que ilumina nuestro camino”, escribió.

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“Vuela alto que los grandes te esperan para ser dirigidos una vez más por ti, mamá… Nos volveremos a encontrar”, añadió.

Ella acompañó su ‘post’ con una serie de imágenes en las que aparece Duprez. En algunas, ella sale con sus seres queridos.

Ante su pérdida, varios colegas del medio le manifestaron su apoyo por medio de la sección de comentarios en la red social.

“Lo siento mucho, Kari. Te mando un abrazo con mucho cariño”, le expresó José Ron, cuya novia, Lizy Martínez, también le manifestó su aprecio.

Magda Karina Ancira dedicó unas palabras a su difunta madre, la actriz Karina Duprez, quien murió este 22 de abril.
Magda Karina Ancira dedicó unas palabras a su difunta madre, la actriz Karina Duprez, quien murió este 22 de abril.
Imagen Magda Karina Ancira/Instagram

Actriz Karina Duprez no sería velada

Aunque los seres queridos de Karina Duprez no se han pronunciado al respecto, Televisa Espectáculos dio a conocer cómo será su homenaje póstumo.

“La querida actriz no quiso que hubiera velorio, será cremada el día de hoy y el sábado se le honrará con una misa”, difundió el medio en la red social.

Magda Karina Ancira sí manifestó públicamente su agradecimiento por el amor que ha recibido en estos momentos, pero no informó acerca de la presunta eucarística.

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