Muertes de famosos Muere estrella de La Familia P. Luche: protagonizó escena viral con Eugenio Derbez Abraham Pérez, quien interpretó al ‘Licenciado Cortillo’ en el exitoso programa, falleció, de acuerdo con lo comunicado por su “amigo”, el creador de contenido Omar Pardo.



Video Fallece actor de ‘Una Familia de Diez’ cinco meses después de que circuló su muerte falsa

Abraham Pérez, recordado por su interpretación como el ‘Licenciado Cortillo’ en La Familia P. Luche, ha muerto, de acuerdo con reportes.

Medios como El Heraldo de México, Las Estrellas y TV Azteca han dado a conocer el deceso, detallando que fue el creador de contenido Omar Pardo quien informó al respecto.

PUBLICIDAD

El ‘influencer’ compartió en su cuenta de Instagram, este 4 de junio, que el actor perdió la vida y publicó una foto en la que aparen juntos.

“¡Sí, que se largue! ¡Pero al cielo! Amigo Abrahamcito, ‘Lic. Cortillo’, hasta donde estés, ¡un abrazo muy fuerte! Tantos años de conocernos y ya te vas”, escribió.

Al momento, él no ha compartido qué le sucedió a Pérez. Este viernes, aseveró que ya se encuentran en el funeral.

El creador de contenido Omar Pardo dio a conocer la muerte del actor Abraham Pérez, quien apareció en La Familia P. Luche. Imagen Omar Pardo/Instagram

Abraham Pérez protagonizó escena viral con Eugenio Derbez

El ‘Licenciado Cortillo’ fue encarnado por Abraham Pérez durante la segunda y tercera temporada de La Familia P. Luche.

Una de las escenas en las que compartió con ‘Ludovico P. Luche’, al que Eugenio Derbez daba vida, lo volvió viral en redes sociales.

Se trata del instante en el que, durante la boda de un compañero de trabajo, ‘Ludovico’ toma el micrófono para dar un discurso.

En un instante, él afirma: “Bueno, no quisiera alargarme”, por lo que ‘Cortillo’, quien está entre los presentes a la fiesta, grita: “¡Sí, que se largue!”.

En la trama, la relevancia del abogado recae en la mala relación que sostiene con el esposo de ‘Federica’, en la piel de Consuelo Duval.

Además, él llegó a ser considerado como el posible papá del hijo de tuvo ‘Excelsa’, ‘Maradonio’, pero nunca se confirmó.