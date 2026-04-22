Muertes de famosos

Muere estrella de ‘Rosa Salvaje’ y ‘La Usurpadora’: es hija de la primera actriz Magda Guzmán

La Asociación Nacional de Intérpretes dio a conocer el sensible fallecimiento de la también directora Karina Duprez. Su nieto, el actor Chris Pazcal, la dedicó unas emotivas palabras.

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Por:Dayana Alvino
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Video Muere querido actor de El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado: tenía una enfermedad pulmonar

Karina Duprez, actriz que participó en producciones como ‘Rosa Salvaje’ y ‘La Usurpadora’, ha muerto. Tenía 79 años.

La noticia fue dada a conocer la mañana de este 22 de abril por la Asociación Nacional de Intérpretes, en México, mediante Instagram.

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“A sus familiares y amigos, mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la ANDI”, escribieron.

La dependencia no dio a conocer la causa del fallecimiento de la artista. Televisa Espectáculos manifestó sus condolencias a su hija, Magda Karina Ancira, y a su nieto, el actor Chris Pazcal.

Duprez es hija de la primera actriz Magda Guzmán, quien pereció a los 83 años en marzo de 2015. Ambas formaron parte del elenco del melodrama protagonizado por Gaby Spanic.

La muerte de la actriz Karina Duprez se informó este 22 de abril.
La muerte de la actriz Karina Duprez se informó este 22 de abril.
Imagen ANDI/Instagram y Magda Karina Ancira/Instagram

Nieto de Karina Duprez la despide con emotivo mensaje

Luego de que trascendiera el deceso de su abuelita, Karina Duprez, Chris Pazcal publicó en su perfil de la red social un mensaje para despedirla.

“Vuela alto, má”, escribió. “No hay palabras que puedan describir lo agradecido que estoy con la vida por haberte tenido en mi camino”.

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