Muertes de famosos

Muere Anthony Head, actor de ‘Buffy la Cazavampiros’ y ‘Ted Lasso’

El fallecimiento del actor fue confirmado por sus hijas en un comunicado. Anthony Head era conocido por interpretar a ‘Rupert Giles’ en ‘Buffy la Cazavampiros’ y a ‘Ruper Mannion’, en ‘Ted Lasso’.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
add
Síguenos en Google
Video Hallan cuerpo de Matt Brown, de 'Alaskan bush people', en un río: escalofriantes detalles del rescate

Este viernes 5 de junio se dio a conocer la muerte de Anthony Head, actor de ‘Buffy la Cazavampiros’ y ‘Ted Lasso’, a los 72 años.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por sus hijas, Emily y Daisy, en un comunicado, donde informaron que la causa de muerte de Anthony Head fue a causa de complicaciones derivadas de una neumonía.

PUBLICIDAD

Más sobre Muertes de famosos

Fallece Abraham Pérez, actor de La Familia P. Luche que se viralizó por icónica escena
0:21

Fallece Abraham Pérez, actor de La Familia P. Luche que se viralizó por icónica escena

Univision Famosos
Muere estrella de La Familia P. Luche: protagonizó escena viral con Eugenio Derbez
2 mins

Muere estrella de La Familia P. Luche: protagonizó escena viral con Eugenio Derbez

Univision Famosos
Actor de ‘Top Gun: Maverik’ y ‘Jumanji’ es asesinado: hijo de su novia sería el responsable
2 mins

Actor de ‘Top Gun: Maverik’ y ‘Jumanji’ es asesinado: hijo de su novia sería el responsable

Univision Famosos
Nuevos detalles sobre la muerte de Paco Stanley saldrán a la luz: se revelarán a los presuntos culpables
2 mins

Nuevos detalles sobre la muerte de Paco Stanley saldrán a la luz: se revelarán a los presuntos culpables

Univision Famosos
Causa de muerte de Matt Brown, estrella de ‘Alaskan bush people’, es revelada: se confirman sospechas
2 mins

Causa de muerte de Matt Brown, estrella de ‘Alaskan bush people’, es revelada: se confirman sospechas

Univision Famosos
Muerte de Matt Brown, de ‘Alaskan bush people’: revelan cómo fue el momento en el que hallaron su cuerpo
2 mins

Muerte de Matt Brown, de ‘Alaskan bush people’: revelan cómo fue el momento en el que hallaron su cuerpo

Univision Famosos
Muere Peabo Bryson, icónico cantante de Disney y voz de ‘La Bella y La Bestia’ y ‘Un Mundo Ideal’
2 mins

Muere Peabo Bryson, icónico cantante de Disney y voz de ‘La Bella y La Bestia’ y ‘Un Mundo Ideal’

Univision Famosos
'La Negra del Swing' rompe el silencio tras muerte de su pequeña hija en accidente de piscina
2 mins

'La Negra del Swing' rompe el silencio tras muerte de su pequeña hija en accidente de piscina

Univision Famosos
Muere líder y vocalista de El Sabor de la Cumbia en trágico accidente
1 mins

Muere líder y vocalista de El Sabor de la Cumbia en trágico accidente

Univision Famosos
Muere actor de ‘Twin Peaks’: su hermano revela que tienen “preguntas sin respuestas” sobre qué le pasó
2 mins

Muere actor de ‘Twin Peaks’: su hermano revela que tienen “preguntas sin respuestas” sobre qué le pasó

Univision Famosos

“Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestro extraordinario padre, Anthony Head. Falleció en paz a causa de complicaciones derivadas de una neumonía, rodeado de su familia. Ha sido, y siempre será, un honor y un privilegio ser sus hijas, y haber sido testigos de primera mano del impacto que tanto él como su obra han tenido en tantas personas”, expresaron a Press Association, según refiere TMZ.

Anthony Head murió a los 72 años.
Anthony Head murió a los 72 años.
Imagen Getty Images


“Sabemos lo mucho que lo echarán de menos sus amigos, compañeros y fans de los programas en los que participó; amaba mucho su trabajo y siempre se consideró increíblemente afortunado de haber podido trabajar junto a personas tan excepcionalmente talentosas, en producciones tan maravillosas, a lo largo de una carrera que abarcó varias décadas”, agregaron.

Las hijas de Anthony Head no dieron más detalles sobre la enfermedad que padecía el actor. Sin embargo, pidieron respeto ante el difícil momento por el que atravesaban.

“Nuestro dolor es mucho mayor que el vacío que ha dejado, pero sabemos que su legado perdurará en los programas de los que formó parte y en el público que los disfruta. Qué afortunados somos de saber que podemos verlo haciendo lo que amaba, incluso cuando ya no está con nosotros. Les pedimos amablemente que respeten nuestra privacidad en estos momentos difíciles”, sentenciaron.

Anthony Head era conocido por interpretar a ‘Rupert Giles’ en ‘Buffy la Cazavampiros’ y a ‘Ruper Mannion’, en ‘Ted Lasso’.

Anthony Head era ‘Rupert Giles’ en ‘Buffy la Cazavampiros’.
Anthony Head era ‘Rupert Giles’ en ‘Buffy la Cazavampiros’.
Imagen Getty Images


Entre sus proyectos en cine y televisión se encuentran títulos como: ‘Percy Jackson y el mar de los monstruos’, ‘La Dama de Hierro’, ‘Doctor Who’, entre otros.

Relacionados:
Muertes de famososFamososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
Circo Gómez
Gratis
El Apóstol, el caso de la Iglesia de La Luz del Mundo
Gratis
Y llegaron de noche
Gratis
Las leyendas: El origen
Se Llamaba Pedro Infante
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX