Muertes de famosos Muere Anthony Head, actor de ‘Buffy la Cazavampiros’ y ‘Ted Lasso’ El fallecimiento del actor fue confirmado por sus hijas en un comunicado. Anthony Head era conocido por interpretar a ‘Rupert Giles’ en ‘Buffy la Cazavampiros’ y a ‘Ruper Mannion’, en ‘Ted Lasso’.

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Este viernes 5 de junio se dio a conocer la muerte de Anthony Head, actor de ‘Buffy la Cazavampiros’ y ‘Ted Lasso’, a los 72 años.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por sus hijas, Emily y Daisy, en un comunicado, donde informaron que la causa de muerte de Anthony Head fue a causa de complicaciones derivadas de una neumonía.

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“Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestro extraordinario padre, Anthony Head. Falleció en paz a causa de complicaciones derivadas de una neumonía, rodeado de su familia. Ha sido, y siempre será, un honor y un privilegio ser sus hijas, y haber sido testigos de primera mano del impacto que tanto él como su obra han tenido en tantas personas”, expresaron a Press Association, según refiere TMZ.

Anthony Head murió a los 72 años. Imagen Getty Images



“Sabemos lo mucho que lo echarán de menos sus amigos, compañeros y fans de los programas en los que participó; amaba mucho su trabajo y siempre se consideró increíblemente afortunado de haber podido trabajar junto a personas tan excepcionalmente talentosas, en producciones tan maravillosas, a lo largo de una carrera que abarcó varias décadas”, agregaron.

Las hijas de Anthony Head no dieron más detalles sobre la enfermedad que padecía el actor. Sin embargo, pidieron respeto ante el difícil momento por el que atravesaban.

“Nuestro dolor es mucho mayor que el vacío que ha dejado, pero sabemos que su legado perdurará en los programas de los que formó parte y en el público que los disfruta. Qué afortunados somos de saber que podemos verlo haciendo lo que amaba, incluso cuando ya no está con nosotros. Les pedimos amablemente que respeten nuestra privacidad en estos momentos difíciles”, sentenciaron.

Anthony Head era conocido por interpretar a ‘Rupert Giles’ en ‘Buffy la Cazavampiros’ y a ‘Ruper Mannion’, en ‘Ted Lasso’.

Anthony Head era ‘Rupert Giles’ en ‘Buffy la Cazavampiros’. Imagen Getty Images