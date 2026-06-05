Muertes de famosos ‘Junior’, de La Familia P. Luche, reacciona a sorpresiva muerte de estrella del programa El actor Luis Manuel Ávila reaccionó al fallecimiento de su colega Abraham Pérez, quien interpretó en el programa al ‘Licenciado Cortillo’.



Video Fallece Abraham Pérez, actor de La Familia P. Luche que se viralizó por icónica escena

Luis Manuel Ávila, quien interpretó al querido ‘Junior’ en La Familia P. Luche, reaccionó a la sorpresiva muerte de su compañero en el programa, Abraham Pérez, encargado de encarnar al ‘Licenciado Cortillo’.

Mediante sus historias de Instagram, el actor compartió un par de videos en los que se aborda el fallecimiento del artista.

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Encima de uno de ellos, él escribió: “Triste noticia”. Sobre otro, apuntó: “Buen viaje, Abraham”, y colocó un emoticón en el que se puede leer, Descansa en paz.

Luis Manuel Ávila, 'Junior', reaccionó a la muerte de Abraham Pérez. Imagen Luis Manuel Ávila/Instagram

La reacción de Ávila llegó casi a la par que la de Eugenio Derbez, su ‘papá’, ‘Ludovico P. Luche’, en la exitosa comedia.

El productor comentó en un ‘post’, del perfil en la red social del medio Sensacine y que hizo referencia al deceso: “Descanse en paz… siempre fue un gran compañero”.

Además, le agradeció al portal por haber recordado grandes escenas en las que participó Pérez: “Gracias, ¡qué lindo homenaje!”.

¿De qué murió el actor Abraham Pérez?

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la causa oficial del fallecimiento de Abraham Pérez ni más detalles al respecto.

Fue la tarde de este 4 de junio que el creador de contenido conocido como ‘Omar Crew’ informó en sus plataformas sobre la partida de su amigo.

“¡Sí, que se largue! ¡Pero al cielo! Amigo Abrahamcito, ‘Lic. Cortillo’, hasta donde estés, ¡un abrazo muy fuerte! Tantos años de conocernos y ya te vas”, escribió.

“Toda una vida de conocernos, al igual que a su familia, que le deseamos pronta resignación”, apuntó al respecto.