Muertes de famosos Novia del actor de ‘Top Gun: Maverick’ reacciona a su asesinato: su hijo habría confesado el crimen Wendy Gledhill, pareja del difunto artista, compartió su sentir a horas de que presuntamente su hijo, Michael, apuñalara al intérprete, causándole la muerte.

Video Así encontró la policía al presunto asesino del actor de 'Top Gun: Maverick’: era el hijo de su novia

La novia de James Handy, actor de películas exitosas como ‘Top Gun: Maverick’, rompió el silencio a horas de que presuntamente su hijo asesinara al artista.

Este viernes por la mañana, Wendy Gledhill, pareja del difunto intérprete, habló para The California Post mientras se encontraba frente a su casa, donde el crimen sucedió.

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“Sólo intento salir adelante día a día, minuto a minuto”, confesó la mujer de 76 años, de acuerdo con el medio.

Novia de James Handy sigue sin creer que su hijo habría matado a su pareja

En medio del duelo que atraviesa, Wendy Gledhill dejó claro que continúa en ‘shock’ por la probabilidad de que su retoño, Michael Gledhill, sea el autor del homicidio de James Handy.

“Quería mucho a James y a mi hijo. Todavía no lo puedo creer… No puedo creer que mi hijo haya hecho eso. Solo estoy tratando de…”, dijo, antes de parar de hablar y dirigirse al interior de su hogar.

¿Qué le sucedió a James Handy?

De acuerdo con el Departamento de Policía de Los Ángeles, policías encontraron a James Handy apuñalado en el pecho e inconsciente en el jardín delantero de la propiedad, el miércoles 3 de junio.

El histrión fue trasladado al hospital, donde posteriormente confirmaron su fallecimiento.

La dependencia indicó que agentes acudieron al domicilio, en el barrio de Tarzana, en California, luego de que una persona llamara al 911 diciendo: “Soy el Hijo del Hombre, acabo de matar al hombre del pecado”.

En un comunicado, explicaron que el sospechoso del ataque fatal a Handy es Michael Gledhill, de 44 años. Detallaron que él hizo señas a los uniformados que acudían al lugar y “les dijo que él era a quien buscaban”.

Igualmente, informaron que el presunto responsable vivía en la residencia con su madre, Wendy Gledhill, al momento del percance.

Michael fue arrestado bajo sospecha de un cargo de asesinato tras su aparente confesión. Su fianza se fijó en 2 millones de dólares, según los registros penitenciarios.

James Handy, a veteran actor who appeared in "Top Gun: Maverick" and "Jumanji," was stabbed to death in Los Angeles by his girlfriend's son, the LAPD said. https://t.co/oMDW3ktCaI pic.twitter.com/M1wKbQKOv3 — Variety (@Variety) June 5, 2026

Presunto asesino de James Handy se entregó

En su comunicado, la dependencia detalló que el sospechoso de la agresión contra James Handy en Michael Gledhill, de 44 años.

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Supuestamente, él hizo señas a los oficiales que acudían al lugar de los hechos y “les dijo que él era a quien buscaban”.

De acuerdo con la organización, el presunto responsable vivía en la residencia con su madre, la pareja del artista, al momento del percance.

Actualmente, se desconocen las causas del ataque. Gledhill fue arrestado, acusado del delito de homicidio, y su fianza se ha fijado en 2 millones de dólares.

¿Quién era James Handy?

James Handy nació en Nueva York y apareció en una serie de cintas y series de televisión a lo largo de seis décadas, a menudo como personaje secundario o en unos pocos episodios, expone BBC.

Si bien, rara vez fue el protagonista, acumuló una larga lista de créditos, entre los que se incluyen: ‘NYPD Blue’, ‘K-9’, ‘Law & Order’, ‘CSI: NY’, ‘Logan’, ‘Alias’, ‘Castle’, ‘NCIS’, ‘The West Wing’, ‘Arachnophobia’, ‘The X Files’ y ‘Murder, She Wrote’.