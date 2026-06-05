Muertes de famosos

Eugenio Derbez reacciona a la muerte de integrante de La Familia P. Luche

El fallecimiento de Abraham Pérez fue reportado la noche del 4 de junio. El actor era conocido por interpretar al ‘Licenciado Cortillo’ en La Familia P. Luche, serie protagonizada por Eugenio Derbez y Consuelo Duval.

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Por:Elizabeth González
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Video Fallece Abraham Pérez, actor de La Familia P. Luche que se viralizó por icónica escena

Este viernes 5 de junio se reportó la muerte de Abraham Pérez, integrante de la Familia P. Luche conocido por su personaje del ‘Licenciado Cortillo’. Ante la inesperada noticia, Eugenio Derbez rompió el silencio.

La reacción de Eugenio Derbez ante la muerte de ‘Lic. Cortillo’

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Eugenio Derbez se reaccionó a la muerte de Abraham Pérez a través de la cuenta de Instagram de ‘Sensacine México’, donde se reportaba su fallecimiento.

“Descanse en Paz… siempre fue un gran compañero”, escribió el intérprete de ‘Ludovico P. Luche’.

Mientras que en una segunda publicación, donde el mismo medio rememoró “los tres mejores episodios de ‘El Lic Cortillo’” en la serie de comedia, expresó: “Gracias @sensacinelatam. ¡Qué lindo homenaje!”.

La reacción de Eugenio Derbez.
La reacción de Eugenio Derbez.
Imagen Sensacine México / Instagram

Lo que se sabe de la muerte de Abraham Pérez

La muerte de Abraham Pérez fue reportada por el creador de contenido Omar Pardo en Instagram. Sin embargo, no se dieron detalles.

“¡Sí, que se largue! ¡Pero al cielo! Amigo Abrahamcito, ‘Lic. Cortillo’, hasta donde estés, ¡un abrazo muy fuerte! Tantos años de conocernos y ya te vas”, señaló.

La noticia de su muerte fue replicada más tarde por medios como Televisa Espectáculos, El Heraldo de México y El Universal. Hasta el momento, sus familiares no se han pronunciado al respecto.

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