Muere Erika Robledo, actriz mexicana que le dio voz a ‘La Sirenita’

Erika Robledo, actriz de doblaje mexicana conocida por dar voz a ‘Ariel’ en la serie animada ‘Las nuevas aventuras de la Sirenita’, falleció a los 48 años el pasado 22 de enero en Los Ángeles, California.

La noticia de su deceso fue confirmada por la Asociación de Artistas de la Voz, AMAV, mediante un comunicado en Instagram este 27 de enero.

“(Ella era) conocida por su versatilidad al poder realizar las voces de niños y niñas, mujeres jóvenes, adultas y ancianas. (…) Paz en su tumba”, destacaron.

Erika Robledo murió a los 48 años. Imagen Asociación de Artistas de la Voz/Instagram



Hasta el momento, la causa oficial de su muerte no ha sido revelada por sus familiares, de acuerdo con el reporte de TVyNovelas.

El último mensaje de Erika Robledo

El último mensaje de Erika Robledo en la mencionada plataforma digital data del pasado 9 de enero, cuando subió una fotografía en la que aparece esbozando una sonrisa.

“¡Está viva! Sólo tomándose un respiro muy necesario de esta vida loca e intentando recomponer los pedazos rotos. Los quiero y extraño”, escribió para acompañar la imagen.

La última publicación de Erika Robledo. Imagen Erika Robledo/Instagram



Esta publicación llegó a casi cuatro meses de haber estado ausente de la red social, con una misiva en la que reveló haber atravesado un problema.

“La vida ha sido un poco caótica a veces y digamos que… me arrancaron el futuro de debajo de los pies en un instante”, confesó.

“Pero, soy una luchadora y nunca dejaré de intentar combatir ferozmente los obstáculos y recordar mi autoestima, incluso cuando los otros no lo hagan”, añadió.

Para finalizar, aseguró: “Agradecida por seguir teniendo la esperanza de volver algún día, y apasionada como nunca por mi locución y estudio casero, ‘Talking Chameleon’, ¡que afortunadamente sigue siendo un éxito!”.

Erika Robledo habría atravesado un problema. Imagen Erika Robledo/Instagram

¿Quién era Erika Robledo?

Erika Robledo inició su carrera en el doblaje a los 15 años, participando en series animadas como ‘Las nuevas aventuras de la Sirenita’, ‘BoJack Horseman’ y ‘Las Guerreras Mágicas’.

También prestó su voz a actrices como Jennifer Aniston, Cameron Díaz y Sandra Bullock en series y películas como ‘Friends’, ‘La boda de mi mejor amigo’ y ‘La propuesta’.