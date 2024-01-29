Muertes de famosos

Muere Erika Robledo, actriz mexicana que le dio voz a ‘La Sirenita’

La actriz tenía 48 años. Hasta el momento, no se han especificado las causas de su fallecimiento. Días antes de su deceso, ella publicó en redes sociales un mensaje.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Tras la muerte de Alejandra Villafañe debido al cáncer, su novio comparte desgarrador mensaje

Erika Robledo, actriz de doblaje mexicana conocida por dar voz a ‘Ariel’ en la serie animada ‘Las nuevas aventuras de la Sirenita’, falleció a los 48 años el pasado 22 de enero en Los Ángeles, California.

La noticia de su deceso fue confirmada por la Asociación de Artistas de la Voz, AMAV, mediante un comunicado en Instagram este 27 de enero.

PUBLICIDAD

“(Ella era) conocida por su versatilidad al poder realizar las voces de niños y niñas, mujeres jóvenes, adultas y ancianas. (…) Paz en su tumba”, destacaron.

Erika Robledo murió a los 48 años.
Erika Robledo murió a los 48 años.
Imagen Asociación de Artistas de la Voz/Instagram


Hasta el momento, la causa oficial de su muerte no ha sido revelada por sus familiares, de acuerdo con el reporte de TVyNovelas.

Más sobre Muertes de famosos

Despierta América de luto: muere querido integrante y así lo despiden
0:59

Despierta América de luto: muere querido integrante y así lo despiden

Univision Famosos
Dramática muerte de expresentador de CNN en Español conmociona: así apareció horas antes
0:56

Dramática muerte de expresentador de CNN en Español conmociona: así apareció horas antes

Univision Famosos
Muere el modelo Yago Campos a los 25 años: lo encontraron en su habitación de un hotel en Grecia
2 mins

Muere el modelo Yago Campos a los 25 años: lo encontraron en su habitación de un hotel en Grecia

Univision Famosos
Muere querido expresentador de CNN en Español: estaba con amigos y sufrió "desvanecimiento"
2 mins

Muere querido expresentador de CNN en Español: estaba con amigos y sufrió "desvanecimiento"

Univision Famosos
Muere súbitamente querida presentadora de 42 años: revelan causa de su fallecimiento
2 mins

Muere súbitamente querida presentadora de 42 años: revelan causa de su fallecimiento

Univision Famosos
Asesinan a ‘influencer’ Esmeralda Ferrer junto a sus dos hijos: ataque tendría relación con su esposo
2 mins

Asesinan a ‘influencer’ Esmeralda Ferrer junto a sus dos hijos: ataque tendría relación con su esposo

Univision Famosos
#ArchivoFamosos: así presentaron Maribel Guardia y Joan Sebastian a su hijo en TV y hoy ya están juntos
1:00

#ArchivoFamosos: así presentaron Maribel Guardia y Joan Sebastian a su hijo en TV y hoy ya están juntos

Univision Famosos
Muere joven reina de belleza en trágico accidente: lo que se sabe
1 mins

Muere joven reina de belleza en trágico accidente: lo que se sabe

Univision Famosos
Yolanda Andrade dice que “con trabajos va a vivir 5 años más” ante enfermedad incurable que tiene 
1:00

Yolanda Andrade dice que “con trabajos va a vivir 5 años más” ante enfermedad incurable que tiene 

Univision Famosos
Pee Wee revela cómo halló muerto a su padre: luto habría detonado su arresto
0:59

Pee Wee revela cómo halló muerto a su padre: luto habría detonado su arresto

Univision Famosos

El último mensaje de Erika Robledo

El último mensaje de Erika Robledo en la mencionada plataforma digital data del pasado 9 de enero, cuando subió una fotografía en la que aparece esbozando una sonrisa.

“¡Está viva! Sólo tomándose un respiro muy necesario de esta vida loca e intentando recomponer los pedazos rotos. Los quiero y extraño”, escribió para acompañar la imagen.

La última publicación de Erika Robledo.
La última publicación de Erika Robledo.
Imagen Erika Robledo/Instagram


Esta publicación llegó a casi cuatro meses de haber estado ausente de la red social, con una misiva en la que reveló haber atravesado un problema.

“La vida ha sido un poco caótica a veces y digamos que… me arrancaron el futuro de debajo de los pies en un instante”, confesó.

“Pero, soy una luchadora y nunca dejaré de intentar combatir ferozmente los obstáculos y recordar mi autoestima, incluso cuando los otros no lo hagan”, añadió.

Para finalizar, aseguró: “Agradecida por seguir teniendo la esperanza de volver algún día, y apasionada como nunca por mi locución y estudio casero, ‘Talking Chameleon’, ¡que afortunadamente sigue siendo un éxito!”.

Erika Robledo habría atravesado un problema.
Erika Robledo habría atravesado un problema.
Imagen Erika Robledo/Instagram

¿Quién era Erika Robledo?

Erika Robledo inició su carrera en el doblaje a los 15 años, participando en series animadas como ‘Las nuevas aventuras de la Sirenita’, ‘BoJack Horseman’ y ‘Las Guerreras Mágicas’.

PUBLICIDAD

También prestó su voz a actrices como Jennifer Aniston, Cameron Díaz y Sandra Bullock en series y películas como ‘Friends’, ‘La boda de mi mejor amigo’ y ‘La propuesta’.

Ella era una apasionada de la música y el teatro. En 2010, protagonizó el musical ‘Wicked’, en el papel de Elphaba, la bruja verde. También formó parte de la banda de rock alternativo Los Robledos, junto con sus hermanos.

Relacionados:
Muertes de famosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD