Muertes de famosos Exparticipante de ‘La Voz México’ pasó velada romántica horas antes de morir: su última publicación Leo Rosas murió de manera inesperada a los 27 años. De acuerdo con el tío del exparticipante de ‘La Voz México’, el originario de Bolivia “sufría depresión” y se encontraba en tratamiento. Esta fue su última publicación horas antes de su fallecimiento.



Leo Rosas, exparticipante de ‘La Voz México’, murió de manera inesperada a los 27 años, en su natal Bolivia, horas después de pasar velada romántica en lo que sería el día de San Valentín.

Sale a la luz su última publicación

Luego de que su deceso fuera reportado por Yahir, quien fungió como su coach en ‘La Voz México’, durante su emisión en 2019, y de que su muerte fuera confirmada por su tío, Alfredo Mendoza, a medios locales como Bolivisión TV, en redes sociales tomó fuerza lo que sería su última publicación.

18 horas antes de que se confirmara su muerte, Leo Rosas compartió en su cuenta de Instagram un video en el que mostraría imágenes de lo que sería una velada romántica.

Aunque no está claro si Leo Rosas se encontraba acompañado, en las imágenes se alcanzarían a ver platos, comida, una jarra, pétalos de rosas y velas de corazón. ‘Make Me Feel’, de Oskar med k, fue la canción con la que acompañó su publicación en la que no dio más detalles.

La última publicación de Leo Rosas. Imagen Leo Rosas / Instagram

¿De qué murió Leo Rosas?

La causa de muerte de Leo Rosas no ha sido revelada por sus familiares ni por las autoridades bolivianas. Sin embargo, Alfredo Mendoza, tío del exparticipante de La Voz México, declaró a Bolivision TV que su sobrino “sufría depresión”.

“Todos nos quedamos sorprendidos (…) Él tenía un problema, sufría depresión, entonces, eso fue lo que sucedió. Parece que ya no pudo y bueno, tuvo este desenlace”, expresó al medio.

“Estaba con tratamiento, pero ustedes saben, la depresión es una enfermedad que no se sabe el desenlace. Él estaba trabajando como siempre”, dijo.

Aunque Alfredo Mendoza no fue claro sobre la causa de muerte de su sobrino, en otra parte de la conversación detalló que fue alrededor de las 5:15 de la mañana (hora local) que la madre de Leo Rosas recibió la noticia de su fallecimiento.

¿Quién era Leo Rosas?

Leo Rosas era originario de Santa Cruz, Bolivia. Desde muy joven mostró inclinación por la música, misma que lo llevó a participar en ‘La Voz México’, en 2019. Aunque Belinda, Ricardo Montaner, Lupillo Rivera y Yahir giraron su silla, fue este último quien se convirtió en su coach.

A pesar de que obtuvo el segundo lugar en el reality, Leo Rosas tuvo oportunidad de subir al escenario varias veces junto a Yahir durante sus presentaciones en la Ciudad de México. Tras su inesperado fallecimiento, el intérprete de 'Alucinado' le dedicó un sentido mensaje.