Muertes de famosos

Muere Robert Duvall, actor de ‘El Padrino’, a los 95 años

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su esposa, la actriz Luciana Pedraza, a través de un mensaje que compartió en redes sociales. Robert Duvall era una de las figuras más emblemáticas y respetadas del cine.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Muere James Van Der Beek, de ‘Dawson’s Creek’: subastaba cosas para pagar su tratamiento

Robert Duvall, actor de ‘El Padrino’, murió el domingo 15 de febrero a los 95 años. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su esposa en redes sociales.

A través de un sentido mensaje publicado en Facebook, la actriz Luciana Pedraza, informó que su esposo falleció en paz en su hogar.

“Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció pacíficamente en casa, rodeado de amor y consuelo”, escribió el 16 de febrero.

“Para el mundo, era un actor ganador del Oscar, un director, un narrador. Para mí, lo era todo. Su pasión por su oficio solo era comparable a su profundo amor por los personajes, una comida exquisita y su capacidad para conquistar el corazón. En cada uno de sus numerosos papeles, Bob lo dio todo por sus personajes y por la auténtica esencia humana que representaban. Al hacerlo, nos deja algo duradero e inolvidable”, agregó.

Así dio a conocer la actriz, Luciana Pedraza, la muerte de su esposo, el actor Robert Duvall.
Imagen Robert Duvall / Facebook
Imagen Robert Duvall / Facebook


La ahora viuda de Robert Duvall cerró su mensaje con la petición de privacidad ante el difícil momento que atraviesan como familia.

“Gracias por los años de apoyo que le brindaron a Bob y por brindarnos este tiempo y privacidad para celebrar los recuerdos que nos deja”, sentenció.

¿Quién era Robert Duvall?

Robert Duvall nació el 5 de enero de 1931 en San Diego, California, y era considerado una de las figuras más emblemáticas y respetadas del cine.

En 1984 ganó la estatuilla a ‘Mejor Actor’ en los Premios Oscar por su trabajo en ‘Tender Mercies’, proyecto que más adelante lo llevó a participar en clásicos como ‘El Padrino’, ‘Apocalypse Now’, ‘Impacto Profundo’, entre otras.

Relacionados:
