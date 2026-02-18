Muertes de famosos

Famosa chef de TV dejó una nota el mismo día de su fallecimiento: lo que se sabe

La reconocida chef Anne Burrell, de ‘Worst Cooks in America’, fue hallada sin vida el 17 de junio de 2025 y a ocho meses de su fallecimiento se ha revelado que la cocinera dejó una nota en la que alertaba sobre su vida.

Si usted o alguien que conoce tiene pensamientos suicidas, puede encontrar ayuda inmediata en inglés y español en la Línea Nacional de Prevención del Suicidio, llamando al 988 o entrando a este sitio web.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
add
Síguenos en Google
Video Hallan sin vida a modelo de 21 años: era hija de conocido exfutbolista

Anne Burrell, de ‘Worst Cooks in America’, dejó una nota en la que alertaba sobre sus pensamientos el mismo día de su fallecimiento. La reconocida chef de televisión fue hallada sin vida el 17 de junio de 2025.

De acuerdo con información obtenida por People, el Departamento de Policía de Nueva York reveló haber encontrado una “nota suicida” en el dormitorio principal de Anne Burrell, así como “páginas de su diario” sobre la cama. Según el informe policial, éstas también fueron denominadas como “suicidas”.

PUBLICIDAD

Más sobre Muertes de famosos

Peter Greene, actor de ‘La Máscara’, falleció accidentalmente: su causa de muerte es revelada
1 mins

Peter Greene, actor de ‘La Máscara’, falleció accidentalmente: su causa de muerte es revelada

Univision Famosos
Muere protagonista de ‘RoboCop 2’ a los 74 años: ¿qué se sabe de la causa de su fallecimiento?
1 mins

Muere protagonista de ‘RoboCop 2’ a los 74 años: ¿qué se sabe de la causa de su fallecimiento?

Univision Famosos
¿Qué pasó con herencia de Paquita la del Barrio a un año de su muerte?: no dejó nada a su hermana
0:59

¿Qué pasó con herencia de Paquita la del Barrio a un año de su muerte?: no dejó nada a su hermana

Univision Famosos
James Van Der Beek renovó los votos matrimoniales con su esposa antes de morir: así fue la ceremonia
1 mins

James Van Der Beek renovó los votos matrimoniales con su esposa antes de morir: así fue la ceremonia

Univision Famosos
Hija de Tommy Lee Jones ¿de qué murió?: causa de muerte de Victoria Jones es revelada
1 mins

Hija de Tommy Lee Jones ¿de qué murió?: causa de muerte de Victoria Jones es revelada

Univision Famosos
James Van Der Beek y Katie Holmes “salieron en secreto” mientras grababan ‘Dawson’s Creek’
2 mins

James Van Der Beek y Katie Holmes “salieron en secreto” mientras grababan ‘Dawson’s Creek’

Univision Famosos
Exparticipante de ‘La Voz México’ pasó velada romántica horas antes de morir: su última publicación
2 mins

Exparticipante de ‘La Voz México’ pasó velada romántica horas antes de morir: su última publicación

Univision Famosos
Muere Robert Duvall, actor de ‘El Padrino’, a los 95 años
2 mins

Muere Robert Duvall, actor de ‘El Padrino’, a los 95 años

Univision Famosos
Muere famoso exparticipante de ‘La voz México’ a los 27 años: “Ya no pudo”
0:54

Muere famoso exparticipante de ‘La voz México’ a los 27 años: “Ya no pudo”

Univision Famosos
Muere exfutbolista a los 28 años: convirtió su lucha contra el cáncer en inspiración
1:00

Muere exfutbolista a los 28 años: convirtió su lucha contra el cáncer en inspiración

Univision Famosos

En este mismo documento, el Departamento de Policía de Nueva York señaló que Stuart Claxton, esposo de Burrell, fue quien la halló inconsciente en el suelo del baño “con un montón de pastillas de venta libre en el suelo”.

Aunque intentó despertarla “sacudiéndola y dándole bofetadas en la cara”, al ella no responder, optó por llamar al 911.

Hasta el momento, el contenido de la nota que dejó Anne Burrell previo a su fallecimiento no se ha revelado.

La muerte de Anne Burrell

Anne Burrell murió a los 55 años el 17 de junio de 2025. La popular cocinera fue hallada sin vida en su domicilio de Brooklyn tras recibir una llamada de emergencia alrededor de las 7:50 de la mañana.

Casi un mes después de su fallecimiento, la o ficina del forense de la ciudad de Nueva York reveló que Anne Burrell se había quitado la vida y que la causa de muerte era “intoxicación aguda debido a los efectos combinados de difenhidramina, etanol, cetirizina y anfetamina”.

Anne Burrell fue una de las chefs más carismáticas de la televisión. Su salto a la fama fue a principios de los años 2000, cuando comenzó a aparecer en programas de Food Networks.

‘Iron Chef America’, ‘Secrets of a Restaurant Chef’ y ‘Worst Cooks in America’, fueron algunos de sus proyectos en televisión.

Relacionados:
Muertes de famososFamososPLN 26