Muertes de famosos Famosa chef de TV dejó una nota el mismo día de su fallecimiento: lo que se sabe La reconocida chef Anne Burrell, de ‘Worst Cooks in America’, fue hallada sin vida el 17 de junio de 2025 y a ocho meses de su fallecimiento se ha revelado que la cocinera dejó una nota en la que alertaba sobre su vida.



Si usted o alguien que conoce tiene pensamientos suicidas, puede encontrar ayuda inmediata en inglés y español en la Línea Nacional de Prevención del Suicidio, llamando al 988 o entrando a este sitio web.

Anne Burrell, de ‘Worst Cooks in America’, dejó una nota en la que alertaba sobre sus pensamientos el mismo día de su fallecimiento. La reconocida chef de televisión fue hallada sin vida el 17 de junio de 2025.

De acuerdo con información obtenida por People, el Departamento de Policía de Nueva York reveló haber encontrado una “nota suicida” en el dormitorio principal de Anne Burrell, así como “páginas de su diario” sobre la cama. Según el informe policial, éstas también fueron denominadas como “suicidas”.

En este mismo documento, el Departamento de Policía de Nueva York señaló que Stuart Claxton, esposo de Burrell, fue quien la halló inconsciente en el suelo del baño “con un montón de pastillas de venta libre en el suelo”.

Aunque intentó despertarla “sacudiéndola y dándole bofetadas en la cara”, al ella no responder, optó por llamar al 911.

Hasta el momento, el contenido de la nota que dejó Anne Burrell previo a su fallecimiento no se ha revelado.

La muerte de Anne Burrell

Anne Burrell murió a los 55 años el 17 de junio de 2025. La popular cocinera fue hallada sin vida en su domicilio de Brooklyn tras recibir una llamada de emergencia alrededor de las 7:50 de la mañana.

Casi un mes después de su fallecimiento, la o ficina del forense de la ciudad de Nueva York reveló que Anne Burrell se había quitado la vida y que la causa de muerte era “intoxicación aguda debido a los efectos combinados de difenhidramina, etanol, cetirizina y anfetamina”.

Anne Burrell fue una de las chefs más carismáticas de la televisión. Su salto a la fama fue a principios de los años 2000, cuando comenzó a aparecer en programas de Food Networks.