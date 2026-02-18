Muertes de famosos

Muere protagonista de ‘RoboCop 2’ a los 74 años: ¿qué se sabe de la causa de su fallecimiento?

El actor Tom Noonan perdió la vida, según dieron a conocer colegas con los que trabajó. Él interpretó a grandes villanos del cine.

Por:Dayana Alvino
Tom Noonan, actor conocido por su interpretación en cintas como ‘RoboCop 2’ y ‘Last Action Hero’, ha muerto. Tenía 74 años.

Su fallecimiento fue dado a conocer por Karen Sillas, su co-protagonista de la puesta en escena ‘What Happened Was…’, y por el director de ‘The Monster Squad’, Fred Dekker.

Deadline y Variety indicaron que “no se reveló de inmediato la causa del deceso”, aunque el cineasta afirmó que partió “en paz” el pasado 14 de febrero.

¿Quién era Tom Noonan?

Tom Noonan nació el 12 de abril de 1951 en Greenwich, Connecticut. Su papá, John, era músico de jazz y cirujano dental, y su madre, Rita, profesora de matemáticas, destaca The Hollywood Reporter.

El artista empezó a trabajar en el teatro, incluyendo la producción original off-Broadway ‘Buried Child’, aunque rápidamente se pasó al cine y se ganó una reputación por encarnar a villanos aterradores.

Fue el asesino en serie ‘Francis Francis Dollarhyde’ en ‘Manhunter’, la primera cinta en la que participó ‘Hannibal Lecter’. Y, en 1987, estelarizó ‘The Monster Squad’.

Para 1990, encarnó al capo de la droga ‘Caín’ en ‘RoboCop 2’ y, tres años más tarde, al ‘Destripador’ en ‘Last Action Hero’.

Las apariciones televisivas de Noonan incluyen: ‘The X-Files’, ‘Law & Order: Criminal Intent’ y ‘Special Victims Unit’, ‘CSI: Crime Scene Investigation’, ‘Damages’ y ‘Hell on Wheels’.

Estuvo casado con la actriz Karen Young, desde 1992 hasta su divorcio, en 1999. Le sobreviven su hija, Wanda, y un hijo.

