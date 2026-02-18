Muertes de famosos Peter Greene, actor de ‘La Máscara’, falleció accidentalmente: su causa de muerte es revelada El actor Peter Greene presentaba lesiones al momento de ser hallado sin vida dentro de su departamento en Nueva York.



La causa de muerte de Peter Greene fue revelada este miércoles 18 de febrero. El actor de ‘La Máscara’ fue hallado sin vida dentro de su departamento en Nueva York tras dispararse accidentalmente.

La Oficina del Médico Forense Jefe de la Ciudad de Nueva York reveló a TMZ que Peter Greene murió por “una herida de bala en la axila izquierda con lesión de la arteria braquial”, por lo que su causa de muerte fue clasificada como “un accidente”.

