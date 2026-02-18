Muertes de famosos

Peter Greene, actor de ‘La Máscara’, falleció accidentalmente: su causa de muerte es revelada

El actor Peter Greene presentaba lesiones al momento de ser hallado sin vida dentro de su departamento en Nueva York.

Por:Elizabeth González
La causa de muerte de Peter Greene fue revelada este miércoles 18 de febrero. El actor de ‘La Máscara’ fue hallado sin vida dentro de su departamento en Nueva York tras dispararse accidentalmente.

La Oficina del Médico Forense Jefe de la Ciudad de Nueva York reveló a TMZ que Peter Greene murió por “una herida de bala en la axila izquierda con lesión de la arteria braquial”, por lo que su causa de muerte fue clasificada como “un accidente”.

De acuerdo con el mismo medio, el actor de ‘La Máscara’ “se disparó accidentalmente en la axila izquierda y la bala dañó la arteria que suministra sangre al brazo, el codo, el antebrazo y la mano”.

