Muere a los 68 años el legendario cantante dominicano Anthony Ríos

El legendario merenguero Johnny Ventura , con quien el ahora fallecido compartió en la década de los 70 en la agrupación El Combo Show, escribió en Instagram "lamentablemente nada es para siempre, descansa en paz mi querido amigo. Me quedan los buenos y gratos momentos que vivimos juntos. Hasta siempre".

Por otro lado, a través de la misma plataforma, el también merenguero Sergio Vargas, escribió "haz tu viaje en paz. No hay como borrar tu legado artístico. Me sumo a la gran cantidad de intérpretes que hoy nos toca llorar la partida de uno que no tiene relevo. Descansa en Paz querido Anthony. Amén".