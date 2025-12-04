Olga Breeskin es hospitalizada tras sufrir accidente doméstico: lo que se sabe sobre su salud

Video ¿Gabriel Soto “no ha tratado bien” a Irina Baeva? Esto asegura compañera de la actriz y aviva rumores

Olga Breeskin, la legendaria violinista y exvedette, sufrió un accidente doméstico este jueves 4 de diciembre en su residencia de Las Vegas, Nevada. De acuerdo con reportes del programa Hoy, la artista de 74 años resbaló y cayó aparatosamente.

La artista mexicana fue trasladada de emergencia a un hospital local, donde los médicos descartaron fracturas o lesiones graves. Horas más tarde, la intérprete fue dada del alta y regresó a su hogar para continuar su convalecencia.

PUBLICIDAD

Fuentes cercanas aseguran que la artista se encuentra "fuera de peligro" y recuperándose satisfactoriamente.

Hasta el momento, ni Olga ni su familia han emitido declaraciones sobre el incidente.

¿Quién es Olga Breeskin?

Desde los 17 años, Olga Breeskin saltó a la fama en cabarés. Pero fue su aparición en el icónico programa 'Siempre en domingo' de Raúl Velasco la que la catapultó como vedette, combinando violín, baile y sensualidad, y convirtiéndose en una de las figuras más destacada en la vida nocturna de México desde 1968.

Además del cine y el cabaret, Breeskin también incursionó en el mundo de las telenveove las en producciones como 'Rina', 'Tu y yo' y 'Rubí'.

Tras el fuerte sismo de 1985 que provocó la decadencia de los cabarés en México, Olga se mudó a Las Vegas.

En 2007 se convirtió al cristianismo, por lo cual redujo sus actuaciones a presentaciones de violín.

En 2016 volvió a los reflectores con el documental 'Bellas de noche' y recientemente participó en la puesta en escena 'Aventurera', la cual protagonizó Irina Baeva en la Ciudad de México.