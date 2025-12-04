Olga Breeskin

Olga Breeskin es hospitalizada tras sufrir accidente doméstico: lo que se sabe sobre su salud

La legendaria violinista y exvedette mexicana de 74 años, Olga Breeskin, fue hospitalizada de emergencia tras sufrir una aparatosa caída en su residencia de Las Vegas.

Univision picture
Por:Univision
Video ¿Gabriel Soto “no ha tratado bien” a Irina Baeva? Esto asegura compañera de la actriz y aviva rumores

Olga Breeskin, la legendaria violinista y exvedette, sufrió un accidente doméstico este jueves 4 de diciembre en su residencia de Las Vegas, Nevada. De acuerdo con reportes del programa Hoy, la artista de 74 años resbaló y cayó aparatosamente.

La artista mexicana fue trasladada de emergencia a un hospital local, donde los médicos descartaron fracturas o lesiones graves. Horas más tarde, la intérprete fue dada del alta y regresó a su hogar para continuar su convalecencia.

PUBLICIDAD

Fuentes cercanas aseguran que la artista se encuentra "fuera de peligro" y recuperándose satisfactoriamente.

Más sobre Olga Breeskin

Revelan que Verónica Castro se recupera de "muchos problemas de salud" tras un accidente
3 mins

Revelan que Verónica Castro se recupera de "muchos problemas de salud" tras un accidente

Univision Famosos

Hasta el momento, ni Olga ni su familia han emitido declaraciones sobre el incidente.

¿Quién es Olga Breeskin?

Desde los 17 años, Olga Breeskin saltó a la fama en cabarés. Pero fue su aparición en el icónico programa 'Siempre en domingo' de Raúl Velasco la que la catapultó como vedette, combinando violín, baile y sensualidad, y convirtiéndose en una de las figuras más destacada en la vida nocturna de México desde 1968.

Además del cine y el cabaret, Breeskin también incursionó en el mundo de las telenveove las en producciones como 'Rina', 'Tu y yo' y 'Rubí'.

Tras el fuerte sismo de 1985 que provocó la decadencia de los cabarés en México, Olga se mudó a Las Vegas.

En 2007 se convirtió al cristianismo, por lo cual redujo sus actuaciones a presentaciones de violín.

En 2016 volvió a los reflectores con el documental 'Bellas de noche' y recientemente participó en la puesta en escena 'Aventurera', la cual protagonizó Irina Baeva en la Ciudad de México.

Actualmente, Olga Breeskin sigue activa en shows nocturnos, radio y música desde Las Vegas.

Relacionados:
Olga Breeskinaccidentes de famososAccidentesCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Desastre en familia
Sonoro - Los sonidos de una generación
Gratis
Tigres: La historia perfecta
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX