Hija de Camilo Sesto es hospitalizada de emergencia, ¿qué le pasó?

Video ¿Hijo de Camilo Sesto ya olvidó a su padre?: así responde cuando le preguntan por él

Sheila Devil, la hija del fallecido Camilo Sesto, fue hospitalizada de emergencia, trascendió este 4 de diciembre en medios españoles como Lecturas.

De acuerdo con información del programa de televisión 'Y Ahora Sonsoles', Sheila, de 42 años, fue ingresada de urgencia en el Hospital Universitario Puerta del Hierro ubicado en Madrid, tras sufrir un "duro revés de salud".

PUBLICIDAD

La cámara del show logró captar a Lourdes Ornellas, la madre de la joven, llegando al hospital para estar junto a su hija.

¿Qué tiene Sheila Devil?

Según el medio español Informalia, fue hospitalizada el 3 de diciembre tras sentirse "indispuesta".

Por su parte, la periodista Isabel Rábago informó en 'Y Ahora Sonsoles' que, aunque continúa en observación para tener un diagnóstico certero, su estado se considera "estable".

Reportes del portal Tu Nota señalan que Sheila habría sido internada tras sufrir presuntos " episodios de ansiedad y complicaciones de salud que requirieron atención médica inmediata".

A pesar del delicado momento por el que atraviesa, Lourdes Ornelas sentiría "cierta tranquilidad" de que su hija esté bajo observación médica, lo cual impide que esté rodeada de "malas compañías" que presuntamente la mantienen inmersa en las adicciones.

Imagen Sheila Devil/Instagram

Sheila Devil y las veces que ha sido hospitalizada

En los últimos años, la hija de Camilo Sesto y Lourdes Ornelas ha visitado el hospital en múltiples ocasiones.

Desde 2021 ha ingresado al nosocomio por problemas de salud como "neumonía, microinfarto cerebral y adicciones".