Toni Costa y su novia celebran un año de relación: "Esa historia que nadie vio venir"
Toni Costa y Mimi Ortiz se dedicaron amorosos mensajes a través de las redes sociales para celebrar su primer aniversario como pareja, en los que revelaron detalles de su relación.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Toni Costa y Mimi Ortiz cumplieron su primer año de novios este 3 de diciembre y lo celebraron dedicándose amorosos mensajes en redes. Además, la pareja regresó al paradisiaco lugar en Costa Rica donde formalizaron su relación.
Fue la costarricense la primera en publicar una fotografía en la que aparecen juntos y a la que le agregó una extensa reflexión sobre lo que ha sido su romance.
"Llegamos a nuestro primer año de esa historia que nadie vio venir, excepto Dios, que ya la tenía escrita. Nos conocimos en un escenario lleno de luces, música y cámaras. Ahí no solo bailamos, ahí empezó algo que cambió nuestras vidas", dijo refiriéndose al reality show 'Mira Quién Baila Costa Rica'.
Toni y Mimi han vivido su relación a distancia, pues ella radica en Costa Rica, mientras él en Miami. Sin embargo, esto no ha sido impedimento, pues la empresaria considera que cuando el amor "es real" eso "no separa, solo fortalece".
Ortiz compartió que Costa siempre ha sido un "caballero" muy detallista con ella, siempre dándole su lugar como pareja.
"Un año después, sigo eligiéndote, sigo admirándote, sigo agradeciendo a Dios por el día en que bajaste de esa mesa de juez para bailar conmigo sin saber que estabas bajando directo hacia mi corazón. Feliz primer aniversario, mi amor. Que Dios siga siendo nuestro centro, nuestro guía y nuestro abrazo en la distancia cuando nos extrañamos", finalizó.
Toni Costa "sanó" con el amor de su novia
El bailarín español no tardó en responder las palabras de su novia, demostrando que está muy enamorado.
"Empezamos de una manera inocente, sin imaginar lo que Dios ya tenía preparado para ambos. Ese primer baile, cuando aún no éramos nada y no había pasado nada, despertó algo que en ese momento ninguno entendió, porque era todo muy loco".
" Dios te puso en mi camino para que yo sanara y me convirtiera, paso a paso, en mi mejor versión. Y te puso en el mío para que tú recibieras el amor que siempre mereciste después de tantas heridas, después de que no te cuidaron, no te valoraron".
El español reconoció que juntos han pasado "pruebas duras, momentos donde el mal quiso y quiere hacernos daño", pero juntos han salido adelante gracias a su "amor" y a su "fe". Así como también a la "comunicación, la transparencia y la verdad" en las que han basado su relación.
Recientemente, Toni se convirtió al cristianismo, algo que le agradece a Mimi: "Gracias por acercarme a Dios, por llenarme de amor, por sacarme unas cuantas canas, por guiarme hacia el bien y hacia el amor".
"Y te lo prometo: nunca dejaré de bailar contigo. Porque cuando bailo contigo, siento que somos uno, aunque me cueste concentrarme… y que Dios es quien marca cada paso y coreografía nuestro amor. Te amo, mi amor. Vamos por más… por mucho más", finalizó.
Toni Costa y Mimi Ortiz hicieron pública su relación en diciembre de 2024.