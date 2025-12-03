Fátima Bosch

Nawat Itsaragrisil demanda a Fátima Bosch por presunta difamación y hace advertencia

La polémica sobre Miss Universe 2025 continúa. Ahora trasciende que Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Universe Tailandia, demandó de manera penal a Fátima Bosch por presunta difamación, tras el altercado que protagonizaron el 4 de noviembre.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video ¿Qué pasó con Fátima Bosch en Miss Universe 2025? El conflicto con Nawat Itsaragrisil

La polémica en el certamen Miss Universe 2025 continúa. Ahora, Nawat Itsaragrisil, presidente del Comité Organizador de la 74.ª edición de Miss Universo, demandó de manera penal a Fátima Bosch por el presunto delito de difamación.

Fua a través de la cuenta oficial de Facebook de Miss Universe Tailandi que se informó que el empresario interpuso acciones legales en contra de la mexicana. Además, hicieron aclaraciones sobre la polémica en la que presuntamente Nawat la insultó el 4 de noviembre.

PUBLICIDAD

"Deseamos reafirmar que el Sr. Nawat Itsaragrisil nunca llamó "tonta" a la Srta. Fátima Bosch. Lo que dijo fue 'daño', lo cual se escucha claramente en las grabaciones de voz que ya han circulado ampliamente en diversas plataformas", se explica en el comunicado.

"La frase decía: 'Si sigues la orden de tu director nacional, estás en desventaja; si no, puedes hacerlo. Estoy muy contento y el buen informe se enviará a la organización'", serían las palabras que Nawat le habría dicho a Miss Universe 2025.

Más sobre Fátima Bosch

Presentador de Miss Universe revela otro escándalo: directivo estuvo a punto de despedirlo horas antes
1:00

Presentador de Miss Universe revela otro escándalo: directivo estuvo a punto de despedirlo horas antes

Univision Famosos
Fátima Bosch responde si renunciará al título de Miss Universe tras escándalos y polémica
0:58

Fátima Bosch responde si renunciará al título de Miss Universe tras escándalos y polémica

Univision Famosos
Colaborador de El Gordo y La Flaca tendría “información clave” sobre escándalo en Miss Universe
2 mins

Colaborador de El Gordo y La Flaca tendría “información clave” sobre escándalo en Miss Universe

Univision Famosos
A Angélica Vale le parece “muy chistoso” la ‘aparición’ de Fátima Bosch en La Fea Más Bella: su reacción
0:53

A Angélica Vale le parece “muy chistoso” la ‘aparición’ de Fátima Bosch en La Fea Más Bella: su reacción

Univision Famosos
¿Fátima Bosch renunciará a la corona de Miss Universe? Su mensaje en medio del escándalo 
0:51

¿Fátima Bosch renunciará a la corona de Miss Universe? Su mensaje en medio del escándalo 

Univision Famosos
Dueño de Miss Universe habría sobornado a fiscal para obtener información sobre delito que le imputan
2 mins

Dueño de Miss Universe habría sobornado a fiscal para obtener información sobre delito que le imputan

Univision Famosos
¿A la cárcel? Fiscalía está “obteniendo datos fundamentales” contra director de Miss Universe
1:00

¿A la cárcel? Fiscalía está “obteniendo datos fundamentales” contra director de Miss Universe

Univision Famosos
Dueño de Miss Universe reacciona a acusaciones que lo vinculan con tráfico de drogas, armas y combustible
2 mins

Dueño de Miss Universe reacciona a acusaciones que lo vinculan con tráfico de drogas, armas y combustible

Univision Famosos
Dueño de Miss Universe tiene orden de arresto en su contra: confirman investigación por estos delitos
2 mins

Dueño de Miss Universe tiene orden de arresto en su contra: confirman investigación por estos delitos

Univision Famosos
¿Miss Universe en crisis?: Fátima Bosch estaría por “renunciar a la corona” tras polémica
2 mins

¿Miss Universe en crisis?: Fátima Bosch estaría por “renunciar a la corona” tras polémica

Univision Famosos

En el comunicado señalan que cuando Fátima Bosch salió de la sala "inmediatamente hizo una falsa acusación ante los medios, afirmando públicamente lo contrario. Incluso después de enterarse de los hechos, no se disculpó con el Sr. Nawat Itsaragrisil".

"Continuó acusándolo falsamente en múltiples entrevistas, aparentemente para beneficio personal y para justificarse durante la competencia, tras la cual finalmente fue coronada Miss Universo, como todos saben", añaden.

Nawat Itsaragrisil demanda a Fátima Bosch por presunta difamación.
Nawat Itsaragrisil demanda a Fátima Bosch por presunta difamación.
Imagen Miss Universe Tailandia/Facebook

También alegan que, tras ser coronada, Fátima ha continuado dando entrevistas en donde se "tergiversa el incidente y difaman repetidamente al Sr. Nawat".

Debido a esta situación, "Nawat Itsaragrisil presentó formalmente una denuncia penal contra la Srta. Fátima Bosch Fernández en Tailandia el 12 de noviembre de 2025. Si se descubren más acciones difamatorias, se emprenderán las acciones legales pertinentes con todo el rigor de la ley".

En el mensaje también solicitan a los medios de comunicación que "se abstengan de cooperar con las falsas acusaciones de la Sra. Fátima o de amplificarlas", pues advierte que de no hacerlo interpondrán acciones legales "por ser cómplices de la difamación".

PUBLICIDAD

La publicación en Facebook, la cual se hizo este 3 de dieiembre alrededor de las 2 de la tarde hora local de Tailandia, incluye imágenes de la demanda.

Hasta el cierre de esta nota ni Miss Universe Organization, ni Fátima Bosch han emitido declaraciones al respecto.

Relacionados:
Fátima BoschNawat Itsaragrisil Miss UniversoPolémicas de famososCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Desastre en familia
De viaje con los Derbez
Gratis
Cómplices
Gratis
Bajo un volcán
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX