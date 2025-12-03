Nawat Itsaragrisil demanda a Fátima Bosch por presunta difamación y hace advertencia

Video ¿Qué pasó con Fátima Bosch en Miss Universe 2025? El conflicto con Nawat Itsaragrisil

La polémica en el certamen Miss Universe 2025 continúa. Ahora, Nawat Itsaragrisil, presidente del Comité Organizador de la 74.ª edición de Miss Universo, demandó de manera penal a Fátima Bosch por el presunto delito de difamación.

Fua a través de la cuenta oficial de Facebook de Miss Universe Tailandi que se informó que el empresario interpuso acciones legales en contra de la mexicana. Además, hicieron aclaraciones sobre la polémica en la que presuntamente Nawat la insultó el 4 de noviembre.

"Deseamos reafirmar que el Sr. Nawat Itsaragrisil nunca llamó "tonta" a la Srta. Fátima Bosch. Lo que dijo fue 'daño', lo cual se escucha claramente en las grabaciones de voz que ya han circulado ampliamente en diversas plataformas", se explica en el comunicado.

"La frase decía: 'Si sigues la orden de tu director nacional, estás en desventaja; si no, puedes hacerlo. Estoy muy contento y el buen informe se enviará a la organización'", serían las palabras que Nawat le habría dicho a Miss Universe 2025.

En el comunicado señalan que cuando Fátima Bosch salió de la sala "inmediatamente hizo una falsa acusación ante los medios, afirmando públicamente lo contrario. Incluso después de enterarse de los hechos, no se disculpó con el Sr. Nawat Itsaragrisil".

"Continuó acusándolo falsamente en múltiples entrevistas, aparentemente para beneficio personal y para justificarse durante la competencia, tras la cual finalmente fue coronada Miss Universo, como todos saben", añaden.

Nawat Itsaragrisil demanda a Fátima Bosch por presunta difamación. Imagen Miss Universe Tailandia/Facebook

También alegan que, tras ser coronada, Fátima ha continuado dando entrevistas en donde se "tergiversa el incidente y difaman repetidamente al Sr. Nawat".

Debido a esta situación, "Nawat Itsaragrisil presentó formalmente una denuncia penal contra la Srta. Fátima Bosch Fernández en Tailandia el 12 de noviembre de 2025. Si se descubren más acciones difamatorias, se emprenderán las acciones legales pertinentes con todo el rigor de la ley".

En el mensaje también solicitan a los medios de comunicación que "se abstengan de cooperar con las falsas acusaciones de la Sra. Fátima o de amplificarlas", pues advierte que de no hacerlo interpondrán acciones legales "por ser cómplices de la difamación".

La publicación en Facebook, la cual se hizo este 3 de dieiembre alrededor de las 2 de la tarde hora local de Tailandia, incluye imágenes de la demanda.