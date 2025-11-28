Colaborador de El Gordo y La Flaca tendría “información clave” sobre escándalo en Miss Universe

Jordi Martín, colaborador de El Gordo y La Flaca tendría “información clave” sobre el escándalo en Miss Universe, que involucra a Raúl Rocha, presidente del certamen de belleza, y la coronación de Fátima Bosch.

Este jueves 27 de noviembre, el periodista reveló a Raúl de Molina que, en medio del escándalo, había buscado a Omar Harfouch con el fin de exponer algunas pruebas que le habrían llegado sobre la polémica de Miss Universe en el documental que HBO estaría trabajando.

“Evidentemente las pruebas no se las llegué a pasar, las tengo yo en mi poder… son pruebas de investigación, son cosas que me han hecho llegar y le he dicho, ‘oye, ponme en contacto con la gente de HBO porque creo que esto puede ser de gran utilidad para el documental. El tipo me ha vendido… pero lo que te puedo decir, Raúl y Lili, es que tengo pruebas muy fuertes”, comentó.

‘El Gordo’ de Molina cuestionó al periodista sobre esta supuesta “información clave” y, aunque le solicitó que le diera un adelanto, Jordi Martín recalcó que, por ahora, no podía dar más detalles.

“ Son pruebas, mensajes de muchas Misses y otro tipo de pruebas que, evidentemente, no puedo revelar. Las tengo en mi poder, de momento no se puede revelar nada, está bajo estudio, pero espero más adelante perderte dar más datos. Son pruebas que, creo, pudieron haber servido a ese documental”, dijo.

Periodista tendría grabación que revelaría presunto fraude en Miss Universe

El 26 de noviembre, Omar Harfouch, jurado de Miss Universe que renunció en la recta final del certamen, compartió en Instagram capturas de pantalla de la conversación que sostuvo con Jordi Martín, quien le revelaba tener un presunto audio en el que Raúl Rocha confesaba que Venezuela no podía ganar.

“Hola Omar. Mucho gusto. Como te dije, tengo una grabación donde Raúl admite que indicó que Venezuela no podía ganar. Y respecto a México, me dice que no es la más bonita ni la que mejor desfila, pero para la marca Miss Universo, tuvieron que hacerla ganar”, le escribió el paparazzo.

“Es muy temprano allí ahora mismo. Estoy en Madrid. Se lo enviaré a mi gerente en el día para que lo revise y, podemos llamarnos a las 22 horas, hora de Miami, y discutirlo. Esto debe ser estrictamente confidencial; probablemente necesitaremos un acuerdo de confidencialidad. Me pondré en contacto con mi equipo y te lo haré saber en un momento”, le insistió a Harfouch.

La conversación entre Jordi Martín y Omar Harfouch. Imagen Omar Harfouch / Instagram



Según las capturas de pantalla, el músico no le habría respondido a Martín, y en su lugar habría optado por hacer pública la conversación, motivo que ahora Jordi señala como "traición".