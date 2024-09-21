Revelan la razón por la que Elizabeth Gutiérrez vive en casa de William Levy: no habrían regresado

William Levy y Elizabeth Gutiérrez han vivido en la polémica este 2024, tras anunciar su separación "definitiva" y, más tarde, por las llamadas a la policía que ambos hicieron tras protagonizar incidentes domésticos.

Sin embargo, desde agosto Elizabeth Gutiérrez ha sido captada en la casa del cubano, la cual nuevamente habita.

¿William Levy y Elizabeth Gutiérrez regresaron?

El paparazzo Jordi Martin, colaborador de El Gordo y La Flaca, captó a la actriz entrando y saliendo de la propiedad de William: "Elizabeth sale de esta casa a su antojo", reportó en la emisión del show del 20 de septiembre.

Incluso, vio como la mascota de la familia se alegró de verla cuando abrió la puerta: "El perro salió muy entusiasmado a saludar a su dueña, por lo visto la recuerda muy bien".

Elizabeth Gutiérrez regresó a casa de William Levy. Imagen El Gordo y La Flaca

Sin embargo, estas señales no son lo que parecen, pues el fotógrafo aseveró que los actores no han retomado su relación.

"¿Han vuelto? No", dijo Jordi tajantemente y explicó que Gutiérrez habita la propiedad por un acuerdo con el cubano, pues el continúa filmando una serie en Italia y España. Incluso, señaló que Christopher y Kailey, los hijos que tuvieron, influyeron en que su madre regresara a vivir a la mansión familiar.

"La mamá de los niños, Elizabeth, tenía un departamento en Brickell, se le acabó la estancia en ese departamento y los niños le dijeron: 'Papá, mamá no tiene (casa), mamá puede estar en su casa, que es su casa, mientras tú estás fuera' y William accedió", narró Martin en El Gordo y La Flaca.