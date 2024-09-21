Revelan la razón por la que Elizabeth Gutiérrez vive en casa de William Levy: no habrían regresado
Desde agosto, Elizabeth Gutiérrez ha sido captada entrando y saliendo de la mansión de William Levy. Aunque se ha especulado que se habrían "reconciliado", nuevos reportes señalan que no es así.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
William Levy y Elizabeth Gutiérrez han vivido en la polémica este 2024, tras anunciar su separación "definitiva" y, más tarde, por las llamadas a la policía que ambos hicieron tras protagonizar incidentes domésticos.
Sin embargo, desde agosto Elizabeth Gutiérrez ha sido captada en la casa del cubano, la cual nuevamente habita.
¿William Levy y Elizabeth Gutiérrez regresaron?
El paparazzo Jordi Martin, colaborador de El Gordo y La Flaca, captó a la actriz entrando y saliendo de la propiedad de William: "Elizabeth sale de esta casa a su antojo", reportó en la emisión del show del 20 de septiembre.
Incluso, vio como la mascota de la familia se alegró de verla cuando abrió la puerta: "El perro salió muy entusiasmado a saludar a su dueña, por lo visto la recuerda muy bien".
Sin embargo, estas señales no son lo que parecen, pues el fotógrafo aseveró que los actores no han retomado su relación.
"¿Han vuelto? No", dijo Jordi tajantemente y explicó que Gutiérrez habita la propiedad por un acuerdo con el cubano, pues el continúa filmando una serie en Italia y España. Incluso, señaló que Christopher y Kailey, los hijos que tuvieron, influyeron en que su madre regresara a vivir a la mansión familiar.
"La mamá de los niños, Elizabeth, tenía un departamento en Brickell, se le acabó la estancia en ese departamento y los niños le dijeron: 'Papá, mamá no tiene (casa), mamá puede estar en su casa, que es su casa, mientras tú estás fuera' y William accedió", narró Martin en El Gordo y La Flaca.
El fotógrafo reiteró que no han retomado su relación: "Porque viva ahí no quiere decir que han vuelto", sentenció.