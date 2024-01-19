Muertes de famosos

Viudo de ‘influencer’ Mila de Jesús está “llorando demasiado” tras su repentina muerte

George Kowszik, quien contrajo matrimonio con la creadora de contenido solo tres meses antes de perderla, se pronunció. Mila de Jesús murió repentinamente el pasado 12 de enero.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Dayana Alvino.
Video La última publicación de la 'influencer' Mila de Jesús antes de morir: se le veía feliz con su hijo

El viudo de la ‘influencer’ brasileña Mila de Jesús, George Kowszik, se pronunció luego de que ella perdiera la vida el pasado 12 de enero.

La hija de la también ‘youtuber’, Anna Clara, dio a conocer el deceso de su mamá el 15 de enero, explicando que estaban “muy tristes”.

La familia de la creadora de contenido no reveló la causa de su fallecimiento, sin embargo, medios como Daily Mail y New York Post reportaron que sufrió un paro cardíaco.

Viudo de Mila de Jesús expresa su dolor

Recurriendo a su perfil de Facebook, George Kowszik compartió un mensaje en el que externó su sentir por la muerte de Mila de Jesús.

Él comenzó agradeciendo por las palabras “hermosas, amables y cariñosas”, y por las “oraciones inspiradoras”, que ha recibido.

“Han inculcado tal paz (que) en mi vida, de 60 años, en esta tierra nunca he sentido”, confesó el ‘coach’ motivacional.

“Mi esposa me amaba y, cree en mí, Dios impactó mi vida y la de ella (al estar) juntos. Fue corto, pero a menudo nuestro Señor tiene sus propios caminos para su gente”, escribió.

El empresario finalizó su misiva sentenciando: “Lo siento, no puedo hablar ahora, estoy llorando demasiado. Perdónenme”.

Al anunciar lo ocurrido, Kowszik calificó a Mila como su “mejor amiga”. En los últimos días, él ha subido a la plataforma diversas fotografías en las que aparecen felices.

George Kowszik, viudo de Mila de Jesús, se pronunció tras su muerte.
George Kowszik, viudo de Mila de Jesús, se pronunció tras su muerte.
Imagen George Kowszik/Facebook


La pareja contrajo nupcias apenas el pasado 28 de septiembre en una ceremonia frente al lago Singletary, de acuerdo con lo que la estrella de redes sociales mostró en Instagram.

En una de las imágenes que ella publicó de la boda, se puede apreciar que Bento, el menor de sus cuatro hijos, producto de una relación previa, les entregó los anillos que sellaron su unión.

Se alista el funeral de Mila de Jesús

En medio de su sufrimiento, el mismo George Kowszik dijo que están preparándose para darle el último adiós a Mila de Jesús.

“Los servicios funerarios se llevarán a cabo este viernes 19 de enero, de 2 a 7 p.m., en el Jesus Life Center, 1048 Main Street, Worcester (Massachusetts)”, informó.

El funeral de Mila de Jesús se realizará este viernes 19 de enero.
El funeral de Mila de Jesús se realizará este viernes 19 de enero.
Imagen George Kowszik/Facebook

En el obituario para la creadora de contenido se lee: “Fue una inspiración increíble para todos sus seguidores y amigos en Instagram. (…) Nosotros te amamos, bebé”.

Sobre lo sucedido, se puntualizó que Mila murió “repentinamente” estando en el UMass Memorial Medical Center.

De Jesús cobró popularidad en Internet después de someterse a una cirugía de bypass gástrico en octubre de 2017 y mostrar el cambio de su cuerpo al perder peso.

Relacionados:
Muertes de famososCelebridades

