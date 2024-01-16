Muere ‘influencer’ Mila de Jesús a los 35 años: tenía cuatro hijos y acababa de casarse

Video La última publicación de la 'influencer' Mila de Jesús antes de morir: se le veía feliz con su hijo

La ‘influencer’ brasileña Mila de Jesús, quien saltó a la fama por su transformación después de perder peso, falleció a los 35 años.

Este 15 de enero, su hija Anna Clara dio a conocer vía Instagram que la creadora de contenido perdió la vida el pasado viernes.

“Estamos muy tristes por la muerte de nuestra hermosa mamá. Gracias por todas sus oraciones y condolencias. Por favor, sigan rezando por nosotros”, escribió.

Mila de Jesús falleció el pasado viernes 12 de enero. Imagen Mila de Jesús/Instagram



Otro de los hijos de Mila, Pedro Marçal, recurrió a sus historias de la red social para dedicarle unas palabras de despedida.

“Descansa tranquila, mamá. Te amo mucho. Nadie nunca me querrá tanto como tú. Descansa con Dios”, anotó sobre una fotografía en la que aparecen juntos.

Pedro Marçal, hijo de Mila de Jesús, la despidió con emotivas palabras. Imagen Pedro Marçal/Instagram



Hasta el momento, la familia de la también ‘youtuber’ no ha revelado las causas del deceso, medios como Daily Mail, New York Post y The U.S. Sun reportan que presuntamente sufrió un paro cardíaco.

En una serie de publicaciones, explica el portal O Globo, la empresaria Eduarda Gaia, amiga de De Jesús, lamentó lo ocurrido.

“No puedo creer que te hayas ido y que no hayamos tenido nuestra risa ruidosa que tanto nos gustaba. Recordaré nuestra última conversación telefónica para siempre. Te quiero mucho, amiga”, indicó.

Mila de Jesús contrajo matrimonio sólo meses antes de su muerte

El pasado 28 de septiembre de 2023, únicamente tres meses y medio antes de su fallecimiento, Mila de Jesús se casó con George Kowszik.

En las fotografías que ella colgó en la plataforma digital, se puede apreciar que la ceremonia se llevó a cabo frente al lago Singletary.

El hijo menor de la ‘influencer’, Bento, les entregó los anillos con los que sellaron su unión, instante que conmovió a la pareja hasta las lágrimas.

Mila de Jesús y George Kowszik se casaron en septiembre. Imagen Mila de Jesús/Instagram



El enlace nupcial llegó cinco meses después de que Mila y George se comprometieran, el 7 de abril. Ese día, ella afirmó que “el Señor” le había proporcionado en los últimos años “amor, fe, valor y gratitud”.

Fruto de una relación previa, ella se convirtió en madre de Ariano, Pedro, Anna Clara y Bento, quien es autista, según informó la propia ‘youtuber’.

Mila de Jesús reveló que luchaba contra una enfermedad

Mila de Jesús cobró popularidad en las redes sociales luego de someterse a una cirugía de bypass gástrico en octubre de 2017.

Celebró un año más de su adelgazamiento el 9 de noviembre de 2023, al compartir una imagen que muestra el antes y después de su figura.

“13 años entre una foto y otra… 6 años desde una decisión que cambió mi vida en muchos sentidos. A un lado, Mila con 22 años y, al otro, Mila con 35. ¿Cuánto hemos cambiado? ¿Cuánto hemos crecido y aprendido? Chica orgullosa”, apuntó en la descripción.

Mila de Jesús mostró cómo cambió su cuerpo. Imagen Mila de Jesús/Instagram

Un mes antes, ella reveló que estaba luchando desde julio contra la psoriasis, enfermedad de la piel que, expone Mayo Clinic, causa erupciones rojas y escamosas que pican.

“He estado lidiando con esta situación, el 80 por ciento de mi cuerpo (está) tomado, entre médicos, medicinas, ungüentos y respirando profundamente”, expuso para acompañar un video en el que mostraba su cuerpo.