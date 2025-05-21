Lucero explica por qué su hijo José Manuel prefiere estar "al margen", ¿apoya su decisión?

Video Lucero y Mijares se dan un ‘beso’ frente a su hija y así reacciona: “¡Qué asco!”

José Manuel, hijo de Lucero y Mijares, es el único integrante de la familia que ha permanecido alejado de los reflectores.

Como pocas veces, la actriz habló de la decisión que su primogénito tomó y cuál es su postura ante ella.

Hijo de Lucero prefiere mantenerse "al margen"

Lucero se mostró contenta por haber compartido momentos con su hija durante el show Juego de Voces, donde ambas participaron. "Además de todo lo que yo he vivido con ella todos los días de la vida, aquí, compartir esas canciones, esas emociones, tan conmovedor, tan del alma... es increíble".

A diferencia de Lucerito Mijares, José Manuel ha preferido mantenerse al margen del medio artístico: "Él no quiere y se mantendrá al margen siempre, porque no le gusta", aclaró en entrevista con Edén Dorantes el pasado 19 de mayo.

Lucero expresó su apoyo a José Manuel y explicó por qué a él no le gustan las cámaras: "Lo respeto profundamente, es un gran músico, es un hombre maravilloso, pero sí está padrísimo que él quiera guardar su privacidad y su intimidad".

Hijo de Lucero y Mijares se dejó ver en Juego de Voces

José Manuel apareció por primera vez en televisión en el final de la primera temporada de Juego de Voces, en mayo de 2024.

El joven de 23 años envió un mensaje muy especial a Mijares y a su hermana Lucerito. “Papá, hola. Beba (hola). Aquí para mandarles un gran saludo, un gran abrazo. Les quiero desear toda la suerte del mundo, aunque no la necesiten”, dijo, aunque luego corrigió: “Tú sí, un poco, pa, ya no te vayas a equivocar, por favor”.

“Estoy muy orgulloso de ustedes y todo lo que han hecho en este programa y en la vida. Les deseo todo lo mejor siempre, les mando un gran abrazo y recuerden que sus voces están en juego”

Así fue la aparición de José Manuel en la final de Juego de Voces. Imagen TelevisaUnivision



En noviembre de 2023, José Manuel también posó ante las cámaras durante la entrega de los Latin GRAMMY, pues acompañó a su padre para recibir el Premio Excelencia Musical, en Sevilla, España.

Manuel Mijares y su hijo José Manuel en los Latin Grammy 2023. Imagen Getty Images



Aunque no aparece en los escenarios, el hijo de Lucero y Manuel Mijares sigue los pasos de sus papás, pues también se dedica a la música.

El joven está enfocado en sus estudios de producción musical y toca instrumentos como el bajo, el piano y la batería.