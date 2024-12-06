Lucero

Lucero responde si Mijares le dedicó su nuevo álbum y su hija confiesa estar "harta" del tema

Lucero y su hija Lucerito Mijares hicieron un 'live' con sus seguidores y hablaron de los rumores que relacionan a la cantante con su exesposo, Manuel Mijares.

Video Lucero reacciona ‘molesta’ por los cuestionamientos a su hija sobre su vida privada: hace aclaración

Mijares lanzó 'Mi Capricho' el 28 de noviembre y Lucero respondió a un usuario, visiblemente sorprendida, la pregunta sobre si su exesposo le había dedicado su nuevo álbum.

" ¿Mijares te dedicó su nuevo álbum?", leyó Lucerito Mijares, y respondió "sí" de manera sarcástica a la pregunta que le hicieron a su mamá.

" ¿Por qué me lo dedicaría?, ¿por? Saben que es lo que yo creo, que hay que vivir y dejar vivir, sí, ¿por qué me dedicaría su álbum nuevo? Ah, porque llevábamos 90 años de casados, chance me lo dedicaría, pero ni así", dijo la protagonista de 'Lazos de Amor', telenovela que puedes ver en ViX, en un reciente en vivo que hizo junto a su hija.

Lucerito Mijares está "harta"

La joven de 19 años reconoció estar 'funando' al que preguntó, pues dijo estar "harta" de los comentarios que relacionan a sus padres.

"Estoy 'funando' un buen al que puso eso, pero ya, 'please' (…) Se llevan muy bien (sus padres), pero no, no están casados, ya se divorciaron, perdón por 'funar' a quienes hacen ese tipo de preguntas, pero es que yo ya me harté", dijo en el 'live'.

Lucero también fue clara al respecto: " Ni yo le dedicaría un álbum, ni él me dedicaría su álbum a mí", sentenció.

Manuel Mijares y Lucero se divorciaron en 2011, después de 14 años de relación y dos hijos. Sin embargo, quedaron en excelentes términos y hasta se han ido de gira juntos, donde se nota la buena química que hay entre ellos.

Los cantantes han sido objeto de especulaciones de que podrían retomar su relación, pero lo han negado en diversas ocasiones.

