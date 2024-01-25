Michelle Salas

Michelle Salas revela “grave problema” por el que atraviesa y pide ayuda: “Me duele el cerebro”

La hija de Luis Miguel compartió con sus seguidores en Instagram una situación que la “saca de quicio”. Ella incluso pidió a sus seguidores que le hagan recomendaciones para poder solucionarlo.

Por:
Dayana Alvino.
Video Esta fue la canción que Luis Miguel bailó con Michelle Salas en su boda: el hermoso momento padre e hija

Michelle Salas ha retomado en su totalidad sus ocupaciones profesionales a tres meses de haberse casado con Danilo Díaz en una espectacular boda en Italia, en la que incluso su papá, Luis Miguel, estuvo presente.

La modelo, de 34 años, está actualmente en Nueva York, desde donde se ha dejado ver en videos publicados en sus historias de Instagram.

La noche de este martes 23 de enero, por ejemplo, ella salió frente a la cámara para contar que el tono que le acababan de colocar en las uñas de las manos no le agradó.

“No quedé tan contenta con el resultado, me gustaba más el color que traía antes”, afirmó la nieta de la primera actriz Silvia Pinal.

Michelle Salas confiesa que le “duele el cerebro”

A horas de aparecer visiblemente bien, Michelle Salas recurrió a la red social para explicar la razón por la que no se encuentra al 100 por ciento.

“Me acosté a las 10 de la noche tratando de dormir las horas que quería y me fue imposible”, narró este 24 de enero mientras se dirigía a su destino a bordo de un automóvil.

La también ‘influencer’ aseguró que está “teniendo un grave problema” y no sabe qué le “puede ayudar”, toda vez que ya tomó “magnesio y melatonina”.

“No logro desconectar, mi cerebro no desconecta, o sea, me duele el cerebro, y todo el tiempo en la noche estoy despierta como pensando y no logro descansar”, relató.

Ella reveló que ha estado lidiando con esta situación desde hace tiempo: “La verdad es que se ha vuelto ya un ‘issuu’ y tampoco me quiero acostumbrar a no dormir”.

“Se me hace rarísimo porque antes yo no tenía ningún tipo de problema durmiendo, (lo hacía) en el avión, en el tren, donde estuviera, pero creo que estos últimos dos años han empezado a ser (un caos)”, expuso.

“Siento que en verdad no logro descansar por mucho que me duerma las 7, 8, 9 horas. No llego a un ‘deep sleep’ y me saca de quicio”, sentenció.

Salas puntualizó que estaba de camino a realizar una sesión de fotografías, por lo que sería “un día largo”: “Espero poderme dormir temprano hoy y recuperar esas horas de sueño”.

Michelle Salas pide recomendaciones

Además de compartir con sus seguidores lo que le sucede, Michelle Salas aprovechó para pedirles que le den ‘tips’ que le sirvan para mejorar.

“Si tienen algún tipo de recomendación, sugerencia, idea, un doctor del sueño que me pueda ayudar, se los agradeceré infinitamente”, enunció.

Previo a platicar de esto, hace solamente un par de días, ella sorprendió al subir un clip en el que presuntamente mostró a su padre Luis Miguel preparando pizza.

“Para luego comer con harto gusto”, escribió encima de una postal de la mesa, en la que habían varios platos con comida.

Desde finales del año pasado, Michelle ha dado muestras de que la relación que mantiene con el intérprete de ‘La chica del bikini azul’ es actualmente muy cercana.

Michelle SalasLuis MiguelFamosos

