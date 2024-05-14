Michelle Rodríguez

Michelle Rodríguez y su novia: ¿quién es Victoria, la actriz que la tiene con una sonrisa de oreja a oreja?

La estrella de ’40 y 20’ habló por primera vez de la relación que desde hace unos meses tiene con Victoria García, la mujer a la que describió como “un sol” y la tiene “con una sonrisa de oreja a oreja”.

Paulina Flores.
Video Michelle Rodríguez confirma romance: ella es la actriz con la que sale

Michelle Rodríguez compartió sus sentimientos y habló públicamente sobre su relación con la actriz Victoria García, la cual comenzó hace unos meses.

Después de expresar su amor a través de mensajes y fotos en redes sociales, la intérprete de ‘Toña’ en la serie ‘40 y 20’ finalmente proclamó su amor abiertamente.

"No está padre vivir con miedo en la vida. Ahora voy aprendiendo a no tener ese miedo y creo que hay que abrazar quiénes somos", compartió con la revista TVNotas el pasado 12 de mayo.

Michelle Rodríguez expresó su felicidad al describir su relación con su pareja. Su corazón está lleno y su sonrisa es imposible de pasar por alto.

“Es una relación que lleva poco tiempo, aunque parece que es mucho. Me llena mucho el corazón. Todos saben que no, pero ella me tiene así, muy contenta. Me tiene con una sonrisa de oreja a oreja. Gané. Es un sol. Soy la más feliz”, destacó.

Michelle y las recientes fotos que publicó con su novia Victoria.
Imagen Michelle Rodríguez/Instagram

¿Quién es Victoria García, la novia de Michelle Rodríguez?

Hace algunas semanas, Victoria García se convirtió en el foco de atención en las publicaciones y dedicatorias que Michelle Rodríguez compartía en Instagram.

El 15 de abril, Michelle agradeció a su pareja por ayudarla a superar el miedo de cruzar el segundo piso del Periférico en la Ciudad de México, después de desarrollar una fobia tras un ataque de ansiedad.

“¡Te amo mucho, te admiro y aprendo! Gracias por permitirme siempre ir de tu mano”, respondió Victoria al agradecimiento a través de los comentarios de la publicación.

A pesar de la falta de fotos en las que aparezcan juntas en sus perfiles, Michelle Rodríguez y Victoria García han compartido imágenes románticas en las historias de Instagram de Michelle.

Victoria se presenta como actriz y cantante en redes sociales, y ha participado en teatro. Uno de sus trabajos más recientes fue en el musical ‘Fama’.

Aunque tiene solo mil 400 seguidores en Instagram y no parece ser muy activa, su última publicación data de agosto de 2023.


