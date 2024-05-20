Michelle Rodríguez enfrentó mismas críticas que Lucerito Mijares: así la defiende

Video Lucerito Mijares respondió con elegancia a los que critican su físico

Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray se burlaron de Lucerito Mijares en el programa ¡Qué importa!, donde la criticaron por su aspecto físico.

La opinión pública se volcó en apoyo para la joven tras los comentarios desafortunados. Todos reprobaron las palabras de los conductores y ahora fue Michelle Rodríguez, quien se conmovió por los ataques a la hija de Lucero, a quien defendió.

Michelle Rodríguez da la cara por Lucerito Mijares

En entrevista con Televisa Espectáculos es 15 de mayo, la protagonista de la serie ‘40 y 20’ elogió el talento de la participante de ‘Juego de Voces’.

“ Lucerito la quiero mucho, es muy talentosa, deberíamos estar hablando de eso, deberíamos estarla escuchando cantar”.

Michelle Rodríguez lamentó que pese a que pasen lo años, la gente sigue hablando “de los cuerpos ajenos”, destacando que Lucerito Mijares es una joven talentosa y preciosa.

“Genuinamente siento que Lucerito es talentosísima, la quiero mucho, es preciosa, es bellísima y ya no hablemos de los cuerpos ajenos, no sé cómo no hemos entendido eso”.

Tras desestimar las críticas y burlas sobre la hija de Lucero, la actriz aseguró que “todos somos distintos físicamente” y que se debe erradicar el cuestionar el cómo cuidan los demás su cuerpo.

Rodríguez mencionó que esa clase de discursos críticos y burlones se deben eliminar y que “la cancelación” de esa clase de contenidos no sólo se debe dar en redes sociales, sino también en el resto de las plataformas.

“Tenemos que cuestionar qué contenidos estamos haciendo y qué contenidos estamos consumiendo. Si como espectadores no me gusta lo que él dice, pues ya no lo voy a ver, la cancelación no solo viene de las redes sociales, sino que no voy a escuchar tu discurso porque no me suma”.

Michelle Rodríguez sufrió violencia por su físico

En la misma charla, la actriz destacó que no sólo sufrió críticas, en el pasado, por su sobrepeso, sino que también desde julio de 2023 cuando se evidenció su drástica transformación en una alfombra roja.

Aseguró que aunque sus fans “le echaron muchas porras”, también existieron detractores que ejercieron “mucha violencia” por adelgazar.