Michelle Rodríguez publica foto y se compara con Lucero en 'Lazos de amor'

Tras lucir su nueva figura en la playa, Michelle Rodríguez atrajo miradas al publicar una imagen en la que lució uno de los looks más representativos de las telenovelas de Lucero.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz dejó ver que utilizó un outfit idéntico al que la mamá de Lucerito Mijares presumió en 1995 en la telenovela 'Lazos de amor'.

¿Así se ve Michelle Rodríguez como Lucero?

La protagonista de la serie '40 y 20' apareció con un atuendo muy similar, por no decir casi idéntico, al que mostró por 100 episodios el personaje de 'María Guadalupe' en el meldorama, producido por Carla Estrada.

La joven, que era una de las protagonistas de la historia, fue interpretada por Lucero, quien utilizaba prendas holgadas en tonos blancos y beige, las cuales resaltaban con un peinado de rizos.

Michelle Rodríguez se percató del gran parecido que tenía su look con el de una de las trillizas de 'Lazos de amor' y no dudó en referirse a las similitudes, confesnado que le gustaría hacer la nueva versión del melodrama.

“Ya estoy lista para el remake. Ojo aquí eh”, precisó la actriz como descripción de la publicación, la cual provocó la locura de sus seguidores, quienes bromearon con el presunto parecido y aseguraron que sería una gran protagonista de melodramas.

Michelle Rodríguez aparece luciendo idéntica a Lucero en foto Imagen Instagram Michelle Rodríguez



La actriz lució el peculiar atuendo este viernes 26 de abril en un evento organizado por la revista Marie Claire, donde desfilaron famosas como Itatí Cantoral y Zuria Vega, entre otras.

Así bajó Michelle Rodríguez de peso

Además de mostrar sus ganas de protagonizar una telenovela, Michelle Rodríguez dejó en evidencia su drástica transformación, la cual comenzó desde julio de 2023.

En diversas ocasiones Michelle Rodríguez se ha referido a su cambio físico, señalando que no es un camino fácil, que requiere disciplina y que lo ha hecho porque busca cuidar su salud.

Michelle Rodríguez está cuidando su salud y tuvo una drástica transformación. Imagen Mezcalent y Michelle Rodríguez/Instagram

“Es algo que sí hay que hacer todos. Lo importante es aprender a cuidar nuestra salud… No sólo es una dieta, una cirugía, el ejercicio o la terapia, yo creo que son cosas de cada quien… Un remedio mágico no hay, eso sí les voy a decir, porque hay mucha chamba por detrás”, declaró la actriz el 18 de octubre de 2023 a De Primera Mano.