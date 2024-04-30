Michelle Rodríguez

Michelle Rodríguez publica foto y se compara con Lucero en 'Lazos de amor'

Michelle Rodríguez dejó claro que "está lista" para hacer la nueva versión de una de las telenovelas más icónicas de Lucero, pues en una foto lució el mismo look que 'María Guadalupe', personaje que interpretó la cantante.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

placeholder_default_share-le.jpeg
Por:
Valeria Contreras N..
Video ¿Cuántos kilos bajó Michelle Rodríguez? La actriz hizo revelaciones sobre su cuerpo

Tras lucir su nueva figura en la playa, Michelle Rodríguez atrajo miradas al publicar una imagen en la que lució uno de los looks más representativos de las telenovelas de Lucero.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz dejó ver que utilizó un outfit idéntico al que la mamá de Lucerito Mijares presumió en 1995 en la telenovela 'Lazos de amor'.

PUBLICIDAD

¿Así se ve Michelle Rodríguez como Lucero?

La protagonista de la serie '40 y 20' apareció con un atuendo muy similar, por no decir casi idéntico, al que mostró por 100 episodios el personaje de 'María Guadalupe' en el meldorama, producido por Carla Estrada.

Más sobre Michelle Rodríguez

Michelle Rodríguez y su novia aparecen entre beso y beso: así se dejan ver en evento público
1 mins

Michelle Rodríguez y su novia aparecen entre beso y beso: así se dejan ver en evento público

Univision Famosos
Michelle Rodríguez revela la reacción de su mamá al saber que le gustan las mujeres
2 mins

Michelle Rodríguez revela la reacción de su mamá al saber que le gustan las mujeres

Univision Famosos
Ester Expósito y otras famosas que han dicho “del cuerpo ajeno no se habla”: sus mensajes body positive
4 mins

Ester Expósito y otras famosas que han dicho “del cuerpo ajeno no se habla”: sus mensajes body positive

Univision Famosos
Novia de Michelle Rodríguez le dedica amoroso mensaje y reaviva rumores de boda con este detalle
2 mins

Novia de Michelle Rodríguez le dedica amoroso mensaje y reaviva rumores de boda con este detalle

Univision Famosos
¿Michelle Rodríguez se compromete con su novia? La actriz presume anillo y da detalles
2 mins

¿Michelle Rodríguez se compromete con su novia? La actriz presume anillo y da detalles

Univision Famosos
Michelle Rodríguez les respondió a todos los que criticaban su cuerpo: su transformación les impactó
3:01

Michelle Rodríguez les respondió a todos los que criticaban su cuerpo: su transformación les impactó

Univision Famosos
Michelle Rodríguez denuncia acto de “discriminación” en un lujoso antro: “Estoy muy enojada”
2 mins

Michelle Rodríguez denuncia acto de “discriminación” en un lujoso antro: “Estoy muy enojada”

Univision Famosos
Novia de Michelle Rodríguez defiende a la actriz de críticas por su peso: "No se habla de cuerpos ajenos"
2 mins

Novia de Michelle Rodríguez defiende a la actriz de críticas por su peso: "No se habla de cuerpos ajenos"

Univision Famosos
Michelle Rodríguez se deja ver como pocas veces: en apasionado beso con su novia en una piscina
0:52

Michelle Rodríguez se deja ver como pocas veces: en apasionado beso con su novia en una piscina

Univision Famosos
Michelle Rodríguez descubrió el verdadero amor con su novia, así comenzó su historia de amor
3:01

Michelle Rodríguez descubrió el verdadero amor con su novia, así comenzó su historia de amor

Univision Famosos

La joven, que era una de las protagonistas de la historia, fue interpretada por Lucero, quien utilizaba prendas holgadas en tonos blancos y beige, las cuales resaltaban con un peinado de rizos.

Michelle Rodríguez se percató del gran parecido que tenía su look con el de una de las trillizas de 'Lazos de amor' y no dudó en referirse a las similitudes, confesnado que le gustaría hacer la nueva versión del melodrama.

“Ya estoy lista para el remake. Ojo aquí eh”, precisó la actriz como descripción de la publicación, la cual provocó la locura de sus seguidores, quienes bromearon con el presunto parecido y aseguraron que sería una gran protagonista de melodramas.

Michelle Rodríguez aparece luciendo idéntica a Lucero en foto
Michelle Rodríguez aparece luciendo idéntica a Lucero en foto
Imagen Instagram Michelle Rodríguez


La actriz lució el peculiar atuendo este viernes 26 de abril en un evento organizado por la revista Marie Claire, donde desfilaron famosas como Itatí Cantoral y Zuria Vega, entre otras.

Así bajó Michelle Rodríguez de peso

Además de mostrar sus ganas de protagonizar una telenovela, Michelle Rodríguez dejó en evidencia su drástica transformación, la cual comenzó desde julio de 2023.

En diversas ocasiones Michelle Rodríguez se ha referido a su cambio físico, señalando que no es un camino fácil, que requiere disciplina y que lo ha hecho porque busca cuidar su salud.

Michelle Rodríguez está cuidando su salud y tuvo una drástica transformación.
Michelle Rodríguez está cuidando su salud y tuvo una drástica transformación.
Imagen Mezcalent y Michelle Rodríguez/Instagram

“Es algo que sí hay que hacer todos. Lo importante es aprender a cuidar nuestra salud… No sólo es una dieta, una cirugía, el ejercicio o la terapia, yo creo que son cosas de cada quien… Un remedio mágico no hay, eso sí les voy a decir, porque hay mucha chamba por detrás”, declaró la actriz el 18 de octubre de 2023 a De Primera Mano.


Relacionados:
Michelle RodríguezLucero FamososCelebridadesEscándalo de CelebridadesLatin American Music Awards

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD