Michelle Rodríguez presume su nueva figura con fotos en la playa

En julio de 2023, Michelle Rodríguez mostró por primera vez su proceso para adelgazar, hecho que dejó ver en alfombras rojas y eventos públicos. A unos meses de cumplir un año de su transformación, la actriz publicó fotos en la playa y lució su nueva figura.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la protagonista de la serie ‘40 y 20’ dejó ver que viajó a una playa mexicana por motivos de trabajo con su show de stand up y aprovechó para disfrutar del mar.

Rodríguez publicó este 23 de abril varias fotografías de su figura: en el primer posteo, únicamente mostró parte de su pecho y su rostro, bromeando sobre lo "agobiante que es su trabajo".

Sin embargo, en las imágenes siguientes ya presumió su cuerpo completo y se evidencia que sigue adelgazando. Sus seguidores no tardaron en dejarle halagos por su radical cambio físico.

En otro de los posteos, Michelle Rodríguez presumió cómo lució durante su show de comedia, en el que portó un pantalón negro y una blusa plateada, las cuales enmarcaron una vez más su figura.

Aunque es evidente su pérdida de peso, Michelle Rodríguez no ha revelado cuántas libras bajó, pero sí ha mencionado en múltiples entrevistas que está feliz con el resultado y que no fue un proceso fácil.

Michelle Rodríguez confiesa todo de su pérdida de peso

El 18 de octubre de 2023, Michelle Rodríguez se refirió por primera vez a su proceso para adelgazar, destacando que aunque le gusta cómo se ve físicamente, su principal aliciente para hacerlo fue cuidar su salud.

Durante un encuentro con varios reporteros, la actriz afirmó que “no hay un remedio mágico” y pidió a sus admiradores que busquen ayuda profesional.