Michelle Rodríguez

Michelle Rodríguez presume su nueva figura con fotos en la playa

Michelle Rodríguez viajó a una playa mexicana para presentar su show de stand up y decidió lucir su nueva figura tras bajar de peso.



Valeria Contreras N..
Video ¿Cuántos kilos bajó Michelle Rodríguez? La actriz hizo revelaciones sobre su cuerpo

En julio de 2023, Michelle Rodríguez mostró por primera vez su proceso para adelgazar, hecho que dejó ver en alfombras rojas y eventos públicos. A unos meses de cumplir un año de su transformación, la actriz publicó fotos en la playa y lució su nueva figura.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la protagonista de la serie ‘40 y 20’ dejó ver que viajó a una playa mexicana por motivos de trabajo con su show de stand up y aprovechó para disfrutar del mar.

Michelle Rodríguez ha bajado muchas libras.
Imagen Mezcalent

Rodríguez publicó este 23 de abril varias fotografías de su figura: en el primer posteo, únicamente mostró parte de su pecho y su rostro, bromeando sobre lo "agobiante que es su trabajo".

Sin embargo, en las imágenes siguientes ya presumió su cuerpo completo y se evidencia que sigue adelgazando. Sus seguidores no tardaron en dejarle halagos por su radical cambio físico.

Así luce Michelle Rodríguez en la playa tras adelgazar
Así luce Michelle Rodríguez en la playa tras adelgazar
Imagen Instagram Michelle Rodríguez


En otro de los posteos, Michelle Rodríguez presumió cómo lució durante su show de comedia, en el que portó un pantalón negro y una blusa plateada, las cuales enmarcaron una vez más su figura.

Aunque es evidente su pérdida de peso, Michelle Rodríguez no ha revelado cuántas libras bajó, pero sí ha mencionado en múltiples entrevistas que está feliz con el resultado y que no fue un proceso fácil.

Michelle Rodríguez presumió lo delgada que está en show de stand up
Michelle Rodríguez presumió lo delgada que está en show de stand up
Imagen Instagram Michelle Rodríguez

Michelle Rodríguez confiesa todo de su pérdida de peso

El 18 de octubre de 2023, Michelle Rodríguez se refirió por primera vez a su proceso para adelgazar, destacando que aunque le gusta cómo se ve físicamente, su principal aliciente para hacerlo fue cuidar su salud.

Durante un encuentro con varios reporteros, la actriz afirmó que “no hay un remedio mágico” y pidió a sus admiradores que busquen ayuda profesional.

“Es algo que sí hay que hacer todos. Lo importante es aprender a cuidar nuestra salud. Que se acerque la gente que lo requiera con profesionales de la salud física y mental para construir. No sólo es una dieta, una cirugía, el ejercicio o la terapia, yo creo que son una cosa de cada quien… Un remedio mágico no hay, eso sí les voy a decir, porque hay mucha chamba por detrás, así que abracemos eso, y que es paulatino, de todos los días”, precisó.

