Michelle Rodríguez llora por críticas a su cuerpo: "Me lleva a un lugar dolorosísimo"

En enero pasado, Michelle Rodríguez se refirió a su drástica pérdida de peso en entrevista con 'De primera mano', donde destacó que por años luchó para transformar su imagen y que batalló con libras de más desde que tenía ocho años.

"Me parece muy peculiar que ahora me pregunten '¿cómo decidí bajar de peso?', porque no es una decisión que tomé ayer. La pérdida de peso en mi vida ha estado como una meta desde que yo tenía ocho años", precisó en aquella ocasión.

Un mes después de revelar la dura batalla que ha enfrentado por su cuerpo, Michelle Rodríguez rompió en llanto durante una charla con Juanpa Zurita, al hablar de las fuertes críticas que enfrenta.

Señaló que la mayoría de los comentarios negativos que vive buscan como objetivo que se avergüence de su figura.

"Pensar que mi imagen y mi cuerpo pueden producirme vergüenza me parece un dolor profundo, porque pues tú no más no me veas, pero yo me veo todos los días y estarme diciendo 'no, no'", detalló en las declaraciones publicadas en el canal de YouTube de Juanpa Zurita este miércoles 21 de febrero.

Conmovida hasta las lágrimas, la protagonista de la serie 40 y 20, que puedes ver aquí en ViX, afirmó que esa clase de situaciones le afectan y le producen un dolor enorme.

"Me lleva a un lugar dolorosísimo, de que quiero llorar muchísimo, pensar que estoy avergonzada de salir a la calle. No manches, lo que queremos es pasarla mejor… este cuerpo es el que tengo y esta vida es la que tengo y no le voy a parar", señaló.

Michelle Rodríguez afirmó que pese a las críticas que recibió y continúa recibiendo, ella no tiene porqué sentir pena o vergüenza por su figura.

"No me da pena porque este cuerpo es el que canta, el que decide y habla y estos brazos son los que te abrazan, si quieres o te empujan", precisó.

Michelle Rodríguez recuerda críticas por posar en lencería

En la misma charla con Juanpa Zurita, la actriz se refirió a los comentarios ofensivos que le enviaron en redes sociales por la portada de revista que protagonizó en lencería en febrero de 2023.

"¿Qué tiene que salí en una revista en brasier? ¿Cuál es el problema? También jugué a ser la modelo de la revista, me trajeron una ropa que ellos elegieron, confié en la revista, porque estamos jugando ese juego, ¿por qué tendría que darme vergüenza mi cuerpo?", detalló consternada.

Michelle Rodríguez reveló que sus fotos fueron juzgadas y que el público jamás se dio cuenta que hay imágenes "más encueradas" en su cuenta de Instagram.

Sobre el peso que tenía, Michelle Rodríguez reconoció que "hay cosas que ella decidió" que la llevaron a lucir así, pero confesó que muchas otras son ajenas a sus decisiones.