Michelle Rodríguez celebra el Día de San Valentín con románticos mensajes: "Te amo amor mío"

Michelle Rodríguez suele ser muy reservada con su vida sentimental, sin embargo, el pasado Día de San Valentín compartió los románticos mensajes que le dedicó una actriz.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que una joven de nombre Victoria Gs., quien afirma es actriz y cantante, publicó una serie de fotografías junto a la protagonista de la serie ‘40 y 20’, la cual puedes ver en ViX.

PUBLICIDAD

Las imágenes estuvieron acompañadas por amorosos mensajes: “Gracias por siempre sacarme esa sonrisa y enseñarme lo bonito que es el amor, excelente día para agradecer todo el amor. Te amo amor mío”, escribió Victoria.

Michelle Rodríguez replicó el romántico mensaje que recibió en su perfil personal Imagen Instagram Michelle Rodríguez / VictoriaGs

Michelle Rodríguez reacciona así a muestra de amor de actriz

Michelle Rodríguez replicó la publicación de la actriz en la red social y posteriormente compartió una fotografía en la que aparece con la joven y se escucha un extracto de la canción ‘Your song’ de Elton John.

Hasta el momento la actriz de Amores Verdaderos no se ha pronunciado sobre la relación que tiene con ella.

Rodríguez suele ser hermética con su vida personal, pero en marzo de 2023 respondió a los rumores de un supuesto noviazgo con la actriz Luz Aldán.

La artista habló con los medios de comunicación durante una alfombra roja y negó que tuviera una pareja, señalando que cuando tuviera una relación amorosa ella sería la encargada de destaparlo.